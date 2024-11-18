Фермы исчезнут? В Совете Республики назвали технологии "будущего" сельского хозяйства Беларуси

Опубликовано: 18.11.2024 08:01 , Обновлено: 18.01.2025

Бывший министр сельского хозяйства, а теперь председатель комиссии Совета Республики Беларусь по региональной политике Леонид Заяц заявил, что в стране поступили к внедрению новых способов земледелия и животноводства, которые "определят будущее" сельского хозяйства.

В эфире гостелеканала СТВ он объявил, что Республике решили внедрять “точное земледелие”.

[inf]Точное земледелие — комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного управления, включающая в себя технологии глобального позиционирования (GPS), географические информационные системы (GIS), технологии оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), технологию переменного нормирования (Variable Rate Technology) и технологии дистанционного зондирования земли (ДЗЗ).[/inf]

На МТЗ пообещали выпускать рапсовое масло и «сбалансированное питание животных»

Новый метод хотят применять, чтобы “использовать рационально топливно-энергетический ресурс, там, где будут рационально вноситься минеральные удобрения в состав защиты растений”, утверждает Леонид Заяц.

“Это, безусловно, даст возможность экономить эти ресурсы дорогостоящие и позволит сегодня повлиять на те места, которые менее снабжены минеральным питанием. Поэтому в этой части очень большая программа, определены пилотные хозяйства нашей республики, которые в этом году, на будущий год, будет внедрять такую систему земледелия. Я думаю, что это перспектива, это будущее нашего сельского хозяйства”, - пояснил экс-министр. В каких масштабах будет реализован новый подход, сенатор не уточнил.

При этом он пообещал отказаться в Беларуси от молочных ферм до 2030 года. По его словам, им на смену придут молочно-товарные комплексы, которые “будут оснащены современным оборудованием, которое очень серьезно подсказывает сегодня специалисту, что необходимо в данную минуту делать с каждым животным”.

“На каждое животное заводят паспорт, он хранится на сервере, в системе данных, в компьютеры вносятся новые данные в эту карточку за каждый день. И мы сегодня можем прогнозировать продуктивность молока на 2025–2026 годы”, - заявил он.

По словам Леонида Зайца, в Беларуси для всех вышеуказанных целей планируют максимально использовать белорусскую технику, которая “не уступает” западным аналогам. “Не надо за обслуживание платить огромные деньги. Благодаря этой технике у нас наименьшим количеством людей выполняется большая работа. И повысилась производительность труда”, - похвалился сенатор.

Ранее Telegraf.news писал, что министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Линевич предложил молодым ветеринарам и зоотехникам “не обращать внимания” на уровень зарплаты, поскольку “профессию нужно любить”. Между тем он признался, что в момент становления собственной карьеры его волновали лишь “две основные позиции” — доход и жильё.

Глава Минсельхоза Беларуси предложил молодым специалистам «не обращать внимания» на зарплату, поскольку «профессию нужно любить»