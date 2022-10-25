Солнечное затмение повлияет на эти 4 знака зодиака больше всего. Вот что говорят астрологи

Опубликовано: 25.10.2022 10:25 , Обновлено: 25.10.2022

25 октября люди по всему миру, в том числе и белорусы, если позволит погода, смогут наблюдать частичное солнечное затмение. В астрологии оно означает гораздо больше, чем просто завораживающее и таинственное небесное явление. На кого из знаков зодиака солнечное затмение повлияет больше всего и как?

Астрологи говорят, что 25 октября частичное солнечное затмение в Скорпионе будет располагаться на 2 градусе, в том же зодиакальном знаке, что и Южный узел. А поскольку Южный узел представляет энергию, от которой мы, как коллектив, учимся уходить, это затмение произойдет одновременно с прощанием.

Неважно, с чем вы прощаетесь — с привычкой, человеком, работой или финансовыми обязательствами — это солнечное затмение побуждает вас принять изменения, которые сначала могут причинить боль, но в конечном итоге станут открытием дороги в вашей жизни, создавая пространство для значительного роста.

Поскольку Скорпион управляет глубоко зарытыми истинами, это затмение может привести вас к сокровищнице секретов. Пришло время признать то, что вы всегда считали правдой (просто не хотели в это верить). В конце концов, правда может освободить вас.

Но 4 знака зодиака почувствуют изменения больше всех.

Телец

Тельцы, вы узнаете много нового о том, как выглядит здоровое партнерство. А поскольку это солнечное затмение происходит в Скорпионе, оно запускает двигатель в вашем седьмом доме значимых людей.

В отношениях наступила кульминация серьезных перемен? Вы чувствуете желание освободиться от обязательств, которые вы взяли на себя перед кем-то? Хотя это солнечное затмение может указывать на то, что вы готовы порвать с кем-то связи, оно также может означать, что отношения перерастают во что-то другое, более сильное и важное.

В любом случае, это солнечное затмение поможет вам многое узнать о том, что заставляет отношения складываться (и что приводит к их распаду). Если кто-то хочет быть в вашей жизни, он будет!

Лев

Лев, во время этого солнечного затмения вы готовитесь к глубоко личным переменам. Проходя в вашем четвертом доме, где находится дом и семья, это солнечное затмение может стать предвестником перемен в вашей внутренней жизни. Возможно, вы готовы переехать на новое место, принять нового члена семьи или просто изменить дизайн своего жилого пространства.

Оно даже может указывать на то, что вы готовы оставить родной город и переехать в другой ради новой захватывающей возможности!

Однако, покидая родное гнездо и отправляясь в неизвестность, важно помнить, что может потребоваться время, чтобы ваша новая жизнь укоренилась. Даже если вы просто выбрасываете пресловутый мусор и делаете глубокую уборку в квартире, этот процесс может вызвать сложные эмоции. В любом случае, вы узнаете, что дом — это не место, а состояние души.

Скорпион

Несмотря на свой стабильный характер, вы — один из самых способных к трансформации знаков зодиака. И хотя в вашей жизни скоро наступит очень напряженный период, вы вполне способны справиться с тем, что будет дальше!

Когда солнечное затмение происходит в вашем первом доме самости, это может означать начало серьезных изменений в вашей личности (особенно для тех, кто родился в первом деканале Скорпиона). Если в вашей жизни начинаются неожиданные перемены, они призваны пробудить вас от самодовольства и сделать вас тем человеком, которым вы всегда должны были стать

И хотя солнечное затмение может привести к чему-то большому и грандиозному, его влияние также может быть простым и тонким, но глубоко личным. Позвольте себе сбросить кожу, Скорпион. Вы переросли свои нынешние обстоятельства и готовы попробовать что-то новое.

Водолей

Вы сделаете себе имя, Водолей. Но сначала вы должны быть готовы пойти на жертвы ради своего успеха! Поскольку это солнечное затмение происходит в вашем 10-м доме амбиций и общественного имиджа, оно подталкивает вас к новой эре в вашем профессиональном пути.

Возможно, вы готовитесь покинуть тупиковую должность и начать претендовать на новую. Возможно, вы готовитесь принять повышение по службе или даже полностью сменить карьерный путь. В любом случае, пришло время принять ответственность, которую вам предлагают, потому что вы к ней готовы.

Вы занимались домом и трудились на кухне, а теперь вам предстоит увидеть, что значит бороться за свою мечту. Пришло время для объявления, потому что мир ждет пресс-релиза!

Как смотреть затмение белорусам?

Ранее Телеграф писал, что 25 октября часть Солнца будет видна, а это значит, что зрителям нужно будет защищать свое зрение во время наблюдения. Для обеспечения безопасности ваших глаз необходимо использовать соответствующие защитные фильтры.

Солнечные затмения особенно опасны. Как вести себя белорусам 25 октября?

Во сколько смотреть солнечное затмение в Беларуси

Максимальную фазу солнечного затмения можно будет увидеть в Хотимске. Там Луна скроет Солнце более чем на 65 %. Начнется действие в 12:21, максимум придется на 13:35, а закончится в 14:48.

Вот список городов и время, когда можно наблюдать затмение:

Солнечное затмение произойдет 25 октября. Во сколько его смотреть белорусам?