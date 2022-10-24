Солнечные затмения особенно опасны. Как вести себя белорусам 25 октября?

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Опубликовано: 24.10.2022 16:09 , Обновлено: 24.10.2022

Любители затмений, если позволит погода, смогут насладиться одним из самых ярких (или всё-таки темных) астрономических событий года днём 25 октября 2022 года. Именно завтра частичное солнечное затмение будет видно в Беларуси и в большей части Европы.

Поскольку это не полное затмение, часть Солнца будет видна, а это значит, что зрителям нужно будет защищать свое зрение во время наблюдения. Для обеспечения безопасности ваших глаз необходимо использовать соответствующие защитные фильтры.

Самое главное, не используйте какое-либо оптическое увеличивающее устройство (то же телескоп без специальных светофильтров), чтобы смотреть прямо на солнце. Даже взгляд невооруженным глазом может привести к необратимому повреждению вашей сетчатки. Используйте специальные затемняющие устройства, которые можно купить онлайн.

Солнечные затмения также могут быть особенно опасны, потому что внезапные изменения яркости не дают вашим глазам возможности вовремя адаптироваться, из-за чего вначале зрачок будет сильно раскрыт.

[info_b]Помните, что обычные солнцезащитные очки и какие-либо цветные стекла недостаточно защищают и вы можете получить ожог сетчатки. [/info_b]

Как сделать самодельное устройство для просмотра солнечного затмения

Никакие “подкопченные” стекла вам не помогут. Забудьте. Да и почти все “народные” средства 100% вредны.

⚡⚡⚡Вот список приспособлений, запрещенных для наблюдения за сонечным затмением:

Цветная фотопленка

Медицинская рентгенопленка с изображениями

Тонированное стекло

Любого вида солнечные очки

CD-диски или гибкие диски

Почти единственный правильный вариант - купить специальный материал, который используется для создания светофильтров для телескопов. Но стоит он от 70 рублей за лист. Зато пропускает только 1/100 000 светового потока. Называется он AstroSolar.

Есть и вариант попроще. Неплохой защитой для глаз при наблюдении за солнечным затмением могут стать специальные очки или маска для сварки. Или стекла для них.

[info_b]⚡⚡⚡Важно. Такое стекло маски для сварки должно быть с защитным фильтром не менее 14![/info_b]

Во сколько смотреть солнечное затмение в Беларуси

Ранее Телеграф сообщил, что на территории Беларуси 25 октября при благоприятных условиях можно будет наблюдать частичное солнечное затмение.

Максимальную фазу солнечного затмения можно будет увидеть в Хотимске. Там Луна скроет Солнце более чем на 65 %. Начнется действие в 12:21, максимум придется на 13:35, а закончится в 14:48.

Солнечное затмение произойдет 25 октября. Во сколько его смотреть белорусам?

Онлайн трансляция солнечного затмения

Кстати, на 25 октября в Беларуси обещают дождливую и пасмурную погоду. А значит шансы посмотреть на солнечное затмение вживую - минимальны. Но есть выход. На видео ниже будет транслироваться онлайн солнечное затмение, которое произойдет, 25 октября:

https://youtu.be/0sx_vuKEGlY