Солнечное затмение произойдет 25 октября. Во сколько его смотреть белорусам?

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Опубликовано: 19.10.2022 15:57 , Обновлено: 19.10.2022

На территории Беларуси 25 октября при благоприятных условиях можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Рассказываем, откуда, во сколько и как это сделать.

Об этом сообщили на сайте Astrobel.ru.

Максимальную фазу солнечного затмения можно будет увидеть в Хотимске. Там Луна скроет Солнце более чем на 65 %. Начнется действие в 12:21, максимум придется на 13:35, а закончится в 14:48.

В Минске же можно начать смотреть на явление раньше — в 12:17 и до 14:41. Самый максимум придется на 13:29. Луна скроет Солнце на 60 %.

Для других городов Беларуси затмение будет видно примерно в такое же время плюс-минус несколько минут. А именно:

Брест (55%) — начало 12:15, максимум 13:26, окончание 14:37;

Гродно (56%) — начало 12:14, максимум 13:25, окончание 14:36;

Могилев (63%) — начало 12:19, максимум 13:32, окончание 14:45;

Витебск (64%) — начало 12:18, максимум 13:31, окончание 14:43;

Гомель (63%) — начало 12:21, максимум 13.35, окончание 14:48;

Барановичи (58%) — начало 12:16, максимум 13:28, окончание 14:40;

Сморгонь (60%) — начало 12:15, максимум 13:27, окончание 14:39;

Молодечно (60%) — начало 12:16, максимум 13:28, окончание 14:39;

Верхнедвинск (62%) — начало 12:16, максимум 13:28, окончание 14:39;

Полоцк (63%) — начало 12:17, максимум 13:29, окончание 14:41;

Пинск (57%) — начало 12:17, максимум 13:29, окончание 14:41;

Лида (58%) — начало 12:15, максимум 13:26, окончание 14:38;

Калинковичи (61%) — начало 12:20, максимум 13:33, окончание 14:46;

Жлобин (62%) — начало 12:20, максимум 13:33, окончание 14:44;

Бобруйск (61%) — начало 12:19, максимум 13:32, окончание 14:44;

Орша (64%) — начало 12:19, максимум 13:32, окончание 14:44.

Кстати, следующее солнечное затмение белорусы смогут увидеть только 29 марта 2025 года. И то его максимальная фаза в Минске составит 11%.

Как наблюдать за затмением

Оказывается, смотреть на солнце даже во время затмения можно только специальный солнечный фильтр! Такие известные способы, как CD-диск, дискету, закопченное стекло, несколько солнцезащитных очков не обеспечивают достаточной защиты зрения.

Безопаснее всего наблюдать за затмением — это онлайн, как бы странно это не звучала.

А еще это можно сделать через специальные фильтры для телескопов, но вряд ли такие есть у каждого белоруса.

Но если вы сильно хотите понаблюдать за затмением, то можете сделать из картонной коробки самодельную камеру-обскура.

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