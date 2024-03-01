"Слишком неумный" — Видео с "белорусом", получившим ВНЖ в Литве, возмутило литовцев. Что ответили?

🎥 Видео

Опубликовано: 01.03.2024 12:02 , Обновлено: 01.03.2024

В соцсетях завирусилось видео с неким "белорусом", который недоволен жизнью в Литве. Видео появилось на Youtube-канале Mylimiausia Lietuva, который ведет казахстанская блогер Юлия, находящаяся на ВНЖ в Литве.

[inf]В самом видеоролике, кстати, вначале указано, что все снятое является актерской игрой и постановкой. Однако литовцев это не смутило.[/inf]

В нем, парень жестко высказался о ценах, литовской политике и заявил, что в этой стране “негде отдохнуть”.

“А что в Литве есть? У них и политика и власть — то же самое. Дурачки одни”. — раскритиковал “литовские реалии” молодой человек.

На вопрос блогера, говорит ли живущий в Литве с 2019 года парень по-литовски, он ответил отрицательно, вывев “навязывание” литовского языка в отдельную проблему.

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“Зачем мне литовский? Я литовский вообще не уважаю и для меня это не язык. У меня есть вид на жительство, но язык мне не нужен”, – сказал молодой человек и отметил, что, несмотря на широкую распространённость литовского языка говорит только по-русски и по-английски.

Нежелание учить язык страны, в которой живет продолжительное время “белорус” оправдал тем, что “не собирается здесь задерживаться” и, намерен вернуться в Беларусь, “потому что там спокойно”.

“Да [зачем] мне этот литовский? Он мне не нужен. Если бы я решил здесь остаться, хочу-не хочу, должен был бы учить, принимать местную культуру. Но я не хочу здесь оставаться. Зачем мне парить свой мозг?, — высказался белорус, —Мне Литва не нравится, мне у нас нравится, как говорится, где родился, там и пригодился. Постоянный вид на жительство в Литве я оставлю, поскольку мне нравится путешествовать по другим странам, для меня это самое ценное”, – сказал молодой человек.

Комментируя вопрос блогера о том “честно ли такое отношение к стране, которая предоставила тебе вид на жительство” “белорус” категорично заявил, что “работает на литовцев”, платит налоги и купил квартиру за свои деньги.

“Ведь не было так, что я приехал, дал 50 000 евро и получил вид на жительство. Я его не купил, я его заработал честным трудом. Живу, работаю, плачу налоги, купил квартиру — все своим трудом”, – сказал он.

“Слишком неумный”

В комментариях под видео высказалось множество литовцев, которые призвали власти “лишить ВНЖ” строптивого “белоруса”.

“Я надеюсь, что наши ребята из миграционной службы, с этого момента, не дадут ему поставить вонючую ногу на литовскую землю. А завтра он уже будет своим лбом открывать белорусский шлагбаум.”, — жестко высказался один из комментаторов.

“ПМЖ должны получать только люди, которые выучили литовский язык на разговорном уровне и которым в голову не приходит плеваться на всё литовское, а у тех, кто проявляет себя как этот чувак, должно быть отнято пмж или даже внж (в такой ситуации, когда его любимые россия и почти-россия являются враждебными Литве и военной угрозой Литве).”, — высказался ещё один.

“Он думает, что люди на него плохо смотрят, что он белорус, но не понимает, что эго отношение «мне не нравится ничего, язык говно, все говно» и есть то чего люди не принимают.”, — предположил один из комментаторов.

Нашлись и те, кто попытался оправдать прямолинейного белоруса.

“Можно его понять. человек чувствует себя третьесортным в Литве, но слишком неумный понять, почему другие на него смотрят, как на третий сорт. А уехать от туда, где ему ничто не нравится и где он чувствует себя мусором, он не хочет”, — поделился мнением пользователь просмотревший видео.

Видео вышедшее 28 февраля уже набрало почти 40 тысяч просмотров и более 1300 комментариев.

Ранее Телеграф писал, что Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы решил устроить дополнительные проверки тысячам белорусов, въехавшим в страну до 2022 года. По словам главы департамента Эвелины Гудзинскайте, проверку предстоит пройти порядка 18-20 тысячам белорусов.

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