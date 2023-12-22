Только люди с высоким IQ могут справиться с задачей. Сколько квадратов на картинке?

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Опубликовано: 22.12.2023 13:20 , Обновлено: 22.12.2023

Логические головоломки - это настоящие испытания, которые эффективно проверяют работоспособность нашего мозга. Внимательно посмотрите на картинку и скажите, сколько квадратов вы на ней видите? Вы уверены в своем ответе?

Очень часто мы не тренируем свой мозг, потому что у нас нет времени, а все ответы обычно преподносятся нам на блюдечке. Однако от этой головоломки может разболеться голова, так как на картинке — больше квадратов, чем кажется на первый взгляд.

Сколько квадратов на картинке?

Этот простой вопрос каждый раз ставит в тупик всех, кто пытается на него ответить. Поэтому внимательно посмотрите на картинку и посчитайте, сколько на ней квадратов. Лучше всего, если вы проверите свой результат хотя бы несколько раз.

Картинка специально нарисована так, чтобы угадать количество квадратов было непросто. Оказывается, каждый видит разное их количество, что приводит к ожесточенным спорам о правильности ответа.

Обычно люди видят 5 или 6 квадратов, но действительно ли это все, что есть на картинке?

Оказывается, на картинке их гораздо больше. Если вам удалось найти все квадраты, значит, головоломка оказалась не такой сложной.

[scryt_b title=“Правильный ответ”]

Лишь небольшой процент людей способен дать правильный результат, и это… 10. Именно столько квадратов вы должны найти на иллюстрации выше.

Как их обнаружить? Сначала все легко. Вы наверняка видите большой квадрат и 4 маленьких в нем.

А затем обратите внимание на центр. Ромб — это тоже квадрат.

Кроме того, в этом большом ромбе еще 4 маленьких ромбов-квадратов.

Вот и получилось 10 квадратов!

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