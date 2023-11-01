Только люди с IQ 120 и выше смогут решить эту задачу. Найдите на картинке 18 треугольников

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Опубликовано: 01.11.2023 13:38 , Обновлено: 30.11.2023

В Сети появилась головоломка, которая привела многих в замешательство. Пользователям предложили проверить, смогут ли они насчитать 18 треугольников на простом черно-белом рисунке. По мнению экспертов, справится с этим удается только людям с IQ 120 и выше.

Этот рисунок вызвал недоумение у многих пользователей социальных сетей, которые попытались найти все трехсторонние фигуры.

Хотя некоторые похвалились, что головоломка оказалась легкой и что они ее решили очень быстро. Проверьте, получится ли у вас.

Ответ вы найдете ниже, но постарайтесь сначала не подглядывать.

Правильный ответ

Один человек утверждает, что на это у него ушло “менее 12 секунд”, и поделился изображением, на котором видно, где находятся все 18 треугольников.

В то же время другой пользователь пошел еще дальше и нашел целых 24 треугольника.

Ранее Телеграф писал, что головоломки не только улучшают работу мозга, но и очень увлекательны. Они также развивают нашу внимательность и хитрость. В Сети появилось испытание. Нужно найти среди листьев 4 яблока.

Проверьте, сможете ли вы пройти этот тест и насколько быстро вы справитесь.

Этот осенний тест смогут пройти только самые внимательные. Найдите среди листьев 4 яблока