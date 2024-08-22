"Чуть сознание не потеряла" - Грибник поделился видео грибного "Клондайка". Но для белорусов есть плохие новости

🎥 Видео

Опубликовано: 22.08.2024 15:07 , Обновлено: 22.08.2024

Пользователь TikTok поделился видеосъёмкой небывалого скопления подосиновиков, которые обнаружил на опушке одного из лесов. Многие белорусы в комментариях предположили, что грибной "клондайк" заметили где-то под Могилёвом, однако автору видео пришлось огорчить их ответом.

Удивляться количеству грибов в текущем году уже не приходится, однако некоторые места продолжают поражать воображение грибников плотностью всходов. На этот раз в TikTok завирусился ролик с множеством подосиновиков, выросших рядом друг с другом. Видео набрало уже более 600 тысяч просмотров.

“Чуть сознание не потеряла, глядя на экран. А что со мной было бы на этом поле?” - изумилась одна из пользовательниц.

“Это как в сказке. Реально с трудом верится”, - высказалась другая.

“Ой, у меня челюсть не закрывается от удивления и восторга! Как же я завидую!!!” - прокомментировал видео ещё кто-то.

“Могилёвская область! 100 пудов”, - предположил кто-то.

“Это где? Я уже еду”, - написал один из комментаторов.

Однако, как оказалось, белорусам, желающим попасть в это место, придётся оформлять шенгенскую визу. Автор видеоролика заверил, что снял скопление грибов где-то под Вильнюсом.