Сестры убедили родителей, что их брат умер. Как отреагировали на звонок "мертвеца" через полгода?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.09.2024 18:13 , Обновлено: 16.09.2024

В одном из эфиров новозеландского шоу ZM слушатель поделился своей историей о том, как его сестры однажды убедили родителей в том, что их брат «умер». По словам мужчины, близкие родственники «были в шоке» после того, как он позвонил им спустя полгода чтобы встретиться.

Мужчина, представившийся Каллумом, рассказал в эфире о том, что его сестры «в то время были в разладе с моими родителями, и они не очень-то ладили».

«Я жил в Веллингтоне, а они - в Крайстчерче. И моя старшая сестра позвонила моим родителям и сказала им, что я умер», - расскал Каллум.

Затем, по словам мужчины, его сестры заявили, что «похороны уже состоялись», а его родителей не пригласили, потому что родственники его бывшей подруги «не хотели, чтобы они там были».

Далее звонивший сообщил, что не знает, почему его сестры «ненавидят» его, а также рассказал, что его родители больше не разговаривают с его сестрами.

В свою очередь ведущие Карл Флетчер, Вон Смит и Хейли Спроул поинтересовались у мужчины, почему он не разговаривал со своими родителями в течение полугода. «Я был просто занят жизнью и работой», - ответил Каллум.

После чего он сообщил ведущим что «позвонил им». Со слов мужчины, его родители были потрясены тем, что он оказался жив. На вопрос о том, как они отреагировали, услышав голос своего предположительно покойного сына, Каллум признался, что они были «вне себя от счастья».

«Мне кажется, там маньяки живут» — В TikTok опубликовали видео необычного дома на Минщине

Ведущие назвали этот рассказ «лучшим» из всех, что они когда-либо слышали. «Мы занимаемся этим уже почти 20 лет», - сказал Смит, добавив что «это самый дикий телефонный звонок» в его жизни.

Радио ZM поделилось отрывком эфира в TikTok. За неделю ролик набрал более 1,5 млн просмотров и 167 тыс. лайков.

Ранее Telegraf.news писал, что один из белорусов опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлел смертельно опасный номер. В ролике отчётливо видно, как водитель выехал на встречную полосу и… продолжил движение как ни в чём не бывало.

«Хоть бы задом ехал» — В TikTok опубликовали видео из-под Минска с водителем, «из-за которого погибают люди»