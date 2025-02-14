Эти 2 вида рыбалки не оставят без судака и щуки. Рыбак поделился секретами богатого улова в феврале

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.02.2025 09:54 , Обновлено: 14.02.2025

Нынешняя погода в Беларуси разочаровала многих любителей зимней рыбалки, вынудив их отложить снасти до лучших времён. Однако, как рассказал рыбак Илья Аврейцевич, даже в таких непонятных условиях можно не только продолжать рыбачить, но и радоваться количеству и размеру пойманных экземпляров. Журналистка Telegraf.news спросила у эксперта, как рыбачить в феврале и какая стратегия не оставит без улова щуки и судака.

Текущая зима не оправдала надежд белорусов, планировавших зимнюю рыбалку на льду — из-за аномально высоких январских температур вода так и не замерзла. Многие рыбаки полагают, что и в открытой воде сейчас ловить нечего. Однако, как убедился Илья Аврейцевич, правильно подобранные приманка и место позволяют успешно вылавливать достойные экземпляры пресноводных хищников в белорусских водах. В частности сейчас самое время выбраться на ловлю судака и щуки.

[info_b]Илья Аврейцевич — рыболовный гид, победитель и призёр республиканских и международных соревнований по рыбной ловле. Ведет свою страничку в Instagram, где показывает богатый улов.[/info_b]

На какие виды рыбалки стоит выбраться в феврале?

По мнению рыбака, наиболее хорошо зарекомендовали себя в феврале два способа рыбной ловли, на которые, отправляясь к реке, и следует сделать упор. Речь идёт о ходовой рыбалке на спиннинг и ловле на фидер в благоприятных местах.

Как и где ловить на фидер?

Фото: архив Ильи Аврейцевича

Для успешной ловли на фидер в феврале важную роль играет правильный выбор места для рыбалки.

“Если речь идёт о реке, то выбирайте затишное место с более-менее подходящей глубиной. Также можно обратить внимание на тёплые каналы, коих в Беларуси достаточно. В таких местах рыбалка может быть как приятной, так и успешной”, - рассказал рыбак.

При ловле на фидер он посоветовал выбирать максимально “бедные” составы прикормок . Они должны быть мелкодисперсными, тёмного цвета и обязательно содержать в своём составе мотыля .

Фото: архив Ильи Аврейцевича

[info_b]

Что взять с собой при ловле на фидер?

Как отметил Илья Аврейцевич, на фидерную рыбалку всегда нужно снарядиться основательнее, нежели на спиннинговую.

С собой следует взять:

кресло,

фидер с катушкой,

необходимый набор кормушек под данные условия,

поводочницу уже навязанными дома поводками,

ведро с прикормкой (в холодное время года лучше также замешивать дома).

[/info_b]

Как и где ловить на спиннинг?

Сам Илья в феврале предпочитает рыбалку на спиннинг и чаще всего отправляется на Свислочь, где вода зимой замерзает редко.

“Нужно искать места с умеренным течением и желательно с большим количеством поворотов и заводей. Наличие коряг также увеличивает вероятность поклёвки. Именно в таких местах зимой рыба отдыхает и питается”, - рассказал Илья.

При этом эксперт подчеркнул, что нужно быть готовым к тому, что в таких местах можно неоднократно потерять приманку, зацепившись за что-то. Но в то же время именно здесь можно получить и наибольшее количество поклёвок.

Также хорошими местами для ловли могут стать старицы (русла) больших рек , куда, если они не покрыты льдом, на зиму уходит большое количество рыбы. В частности, именно в таких местах можно застать щуку и судака.

В качестве наживки при ловле на спиннинг хорошо подойдут джиговые приманки и воблеры (поролоновые рыбки, мандулы, силиконовые рыбки). Но их нужно использовать под определённую рыбу. Приманки должны быть небольшого размера, примерно 6-10 сантиметров.

“Если в начале зимы рыба охотнее клюёт на более крупные воблеры, то ближе к весне их размер следует уменьшить. В это время рыба готовится к нересту, объём её живота уменьшается, и места для крупной добычи попросту не остаётся”, - пояснил Илья.

По его наблюдениям, сейчас лучше всего срабатывают яркие кислотные цвета : красный, зелёный, оранжевый. Неплохо идёт рыба на фиолетовые и синие цвета.

Что касается техники ловли, то лучше использовать так называемую джиговую технику проводки с долгими паузами.

[info_b]

Что взять с собой на спиннинговую рыбалку?

При ловле на спиннинг Илья придерживается минимализма и берёт с собой:

спиннинг,

катушку,

несколько коробок с основными приманками в рюкзак.

[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, какие виды рыб наиболее активно клюют зимой и дают рыболовам хороший шанс на успешный улов.

Какая рыба лучше всего клюет зимой? Вот на что нужно обратить особое внимание

[avtor]