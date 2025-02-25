Как ловить леща и плотву на льду? Опытный рыбак поделился тактикой, которая не оставит без улова

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Опубликовано: 25.02.2025 11:37 , Обновлено: 25.02.2025

В конце зимы многие белорусы, увлекающиеся зимней рыбалкой, наконец-то получили возможность порыбачить на льду. Однако сколь долгожданной бы она ни была, немалую роль успеха в ловле рыбы на льду составляет правильно избранная тактика. Знание некоторых нюансов приходит с практикой и экономит много времени и сил, делая рыбалку приятной и плодотворной. Журналистка Telegraf.news поговорила с опытным рыбаком Ильёй Аврейцевичем, чтобы узнать, какая стратегия зимней рыбалки на льду точно не даст уйти без улова.

С середины февраля в Беларуси установились морозы, которые нарастили на водоёмах лёд достаточной толщины, чтобы безопасно выйти на рыбалку (10 см). Теперь белорусы, увлечённые рыбной ловлей не спешат насладиться этим временем до появления оттепели. Так, уже сейчас можно с успехом “поохотиться” на леща, плотву и подлещика.

[info_b]Илья Аврейцевич — рыболовный гид, победитель и призёр республиканских и международных соревнований по рыбной ловле. Ведет свою страничку в Instagram, где показывает богатый улов.[/info_b]

Как выбрать хорошее место для рыбалки на льду?

Фото: архив И. Аврейцевича

Как объяснил Илья Аврейцевич, перед тем как планировать вылазку на какой-либо водоём, всегда полезно изучить карту глубин водоёма. Знание хотя бы примерного рельефа дна в различных местах позволит понять, где рыбалка будет более перспективной. Для этого можно воспользоваться картами водоёмов, которые можно отыскать в интернете. Сам он пользуется платным, но недорогим приложением “План рыбалки”, в котором рельеф водоёма отображается более точно.

“Например, если вы планируете ловить на мормышку подлещика, леща и плотву, то лучше выбирать более глубокие места и искать русло. Также хорошо подойдут места с интересными перепадами глубин на дне. Глубоководные ямы различной протяжённости отлично подходят для ловли рыб этого вида”, - пояснил специалист.

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Что взять с собой на зимнюю рыбалку на льду?

С собой на рыбалку Илья Аврейцевич всегда берёт:

рыболовный ящик с зимними удочками, на который во время рыбалки иногда можно присесть;

ледобур;

прикормку (лучше всегда подготовить её дома);

мотыльницу с мотылём;

черпак и шумовку для вычерпывания льда из лунки;

термос;

“ссобойку”;

запасной набор лесок;

другую мелочь, в которой может появиться нужда.

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Как бурить лунки и прикармливать? Рыбак поделился своей стратегией

По словам Ильи, такое количество рыбы при хорошем клёве удаётся поймать за примерно 6 часов рыбалки. Фото: архив И. Аврейцевича

Выбрав перспективный участок водоёма и прибыв на место рыбалки, нужно пробурить примерно 5 лунок на расстоянии 10 метров друг от друга. Каждую лунку необходимо промерять глубиномером — леской с грузиком, на которой каждый метр обозначен узелком. Это позволит определить точную глубину на месте.

“В первую очередь нужно искать русло или иные изменения глубины на дне. Круто, когда удаётся расположиться на таком месте, где глубина пробуренных лунок различается, но нередко случается и так, что она не меняется даже на протяжении 100 метров. Это не страшно, но такая ситуация предполагает некоторые изменения в тактике”, - пояснил эксперт.

Так, если, например, в локальном участке водоёма размером 50х50 метров глубина лунок не отличается, то следует пробурить дополнительные лунки максимально широко друг от друга (это расстояние может достигать 35-40 метров). Лунки необходимо “закормить”, после чего нужно наблюдать, в районе какой из них можно “зацепиться за рыбу”.

“Максимально полезно и эффективно закармливать лунки на разной глубине и по-разному. То есть в одну лунку опускаем кормушку только с прикормкой, в другую — с прикормкой и мотылём, а в третью — только с мотылём. Одни кормушки следует открывать в метре от дна, другие — на дне. Так можно быстрее понять, на какую прикормку рыба идёт активнее в этот день”, - поделился своими наблюдениями Илья Аврейцевич и подчеркнул, что закармливать лунки по-разному в начале рыбалки стоит вне зависимости от избранной стратегии.

Чтобы не запутаться, у каких лунок чем и каким образом были сделаны прикормки, следует делать удобные и понятные для себя пометки поблизости на льду. Такая тактика, по словам рыбака, уже спустя 2 часа даст понимание о том, на какой глубине находится рыба и на какую прикормку она идёт активнее. Это, в свою очередь, позволит внести коррективы для более удачной рыбалки, а именно пробурить несколько дополнительных лунок и закормить их показавшим свою эффективность способом.

“Не советую засиживаться на лунках подолгу. Закормили в начале рыбалки 10-15 лунок и сделайте по ним два прохода. Обычно этого достаточно, чтобы сложилась общая картина и появилась ясность перспектив рыбалки в этот день. Я просто опускаю мормышку до дна, держу её в натянутом положении минуту и слежу. Если в течение этого времени поклёвки не последовало, то я делаю две проводки. Если за эти две проводки ничего не отозвалось или отозвалась какая-то несущественная мелочь, я просто меняю лунку”, - рассказал собеседник.

Таким образом, за час можно “обловить” условные 10 лунок два раза и определить участок, в котором следует задержаться для удачной рыбалки.

Что качается времени суток, в которое лучше рыбачить, то Илья Аврейцевич обычно предпочитает выбираться на лёд рыбачить пораньше.

“Бывает так, что клюёт очень активно до обеда, а потом активность рыбы угасает. А иногда наблюдается обратная картина, и рыба начинает активничать только вечером. В такие моменты можно буквально за пару часов вытащить весь улов. Не всегда улов получается хорошим. Иногда клёв может быть активным, но вся рыба очень мелкая, что, конечно же, не представляет интереса”, - поделился наблюдениями рыбак.

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Напомним, что с 1 января 2024 года в правила зимней рыбалки были внесены коррективы. Они закреплены в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2023 г. № 543. Вот что нужно помнить белорусам, отправляясь на зимнюю рыбалку:

Рыбалка на льду (реки, пруды, озера) запрещена, если толщина покрова не достигла минимум 7 см.

Выходить на территорию водоёма, если лед по каким-либо причинам разрушился, начинает таять или заново образуется после оттепели, воспрещается.

Рыбаки, вышедшие на лёд, также обязаны иметь при себе средства спасения: надетый спасательный жилет, верёвку и металлические зацепы.

Бурение лунок на расстоянии ближе одного метра одна от другой воспрещено.

За нарушение этих требований законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2 до 100 базовых величин (от 84 до 4200 рублей), общественные работы или административный арест.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что в холодные зимние месяцы, когда водоемы скованы льдом, многие виды рыб меняют свои пищевые привычки и активность. Некоторые из них впадают в анабиоз, а другие, наоборот, продолжают активно питаться, что делает зимнюю рыбалку особенно интересной для рыболовов. Какие виды рыб наиболее активно клюют зимой и дают рыболовам хороший шанс на успешный улов?

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