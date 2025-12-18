Россиянам намекнули, что Путин проживет 120 лет

Опубликовано: 18.12.2025 09:15 , Обновлено: 18.12.2025

Главный врач поликлиники №1 Управления делами президента России Елена Ржевская в интервью госагентству ТАСС предположила россиянам, что некоторые из жителей страны могут прожить до 120 лет.

Мало того, главврач главной кремлевской клиники призналась, что среди ее пациентов есть те, кто перемахнул столетний рубеж. По ее словам, такому развитию событий способствовало раннее выявление онкологии.

«Все зависит от того, насколько правильно поставлен диагноз, насколько рано он выявлен, а дальше — профессиональное оказание помощи и возможность получить реабилитацию», — добавила кремлевский главврач.

В последнее время президент России Владимир Путин все чаще возвращается к теме долголетия и даже бессмертия.

Так, попавшие в прямой эфир кадры во время военного парада в Пекине зафиксировали неформальный разговор между главой Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Рядом с ними шёл глава КНДР Ким Чен Ын, которому переводили беседу, однако в ней он не участвовал.

Путин, жестикулируя, сказал что-то, что переводчик передал на китайский так: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет постоянно пересаживать, люди смогут жить все дольше и даже достичь бессмертия».

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Кстати, ранее ведущие белорусские врачи ответили на вопрос, могут ли люди в ближайшей перспективе рассчитывать на кратное увеличение продолжительности жизни и даже на бессмертие. Эксперты в разных областях медицины оценили потенциал сегодняшних достижений науки в этой сфере.

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