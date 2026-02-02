Российские учёные призвали спасать матерный русский язык

Опубликовано: 02.02.2026 14:40 , Обновлено: 02.02.2026

Российские учёные-лингвисты призвали защищать и спасать русский матерный язык. И это несмотря на то, что использовать матерные слова россияне, по оценкам всё тех же учёных, стали куда чаще, чем раньше.

Об этой парадоксальной ситуации в преддверии Всемирного дня борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается 3 февраля, в комментарии российскому РИА “Новости” рассказалнаучный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова Российской Академии наук Владимир Пахомов. Учёный возглавляет филологический совет Тотального диктанта.

[inf]Тотальный диктант — это ежегодная просветительская акция, которую проводит специальный российский фонд с 2004 года. Глобально акция направлена на популяризацию русского языка, а заодно и проверку грамотности тех, кто владеет этим языком. В рамках акции, которую обычно организуют в апреле, в один день тысячи людей пишут текст современного автора, чтобы проверить собственные знания.[/inf]

По словам Пахомова, россияне в последние годы стали чаще нецензурно выражаться, а мата “явно стало больше”. Несмотря на это, учёные выступают вовсе не за то, чтобы полностью искоренять его из языка, а, наоборот, настаивают на его защите. Правда, на практике это всё равно означает для рядовых россиян новые ограничения и запреты.

“Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли”, — пояснил Пахомов, по сути, высказавшись за ограничение использования бранных слов, но под соусом защиты ненормативной лексики от самих людей.

Правда, вместо тотальных запретов мата учёный предложил идти другим путём - вести более активную просветительскую работу и разъяснять россиянам, как и в каком контексте уместно употреблять те или иные слова.

Напомним, в России, как и в Беларуси, использование мата в общественных местах приравнивается к «мелкому хулиганству» и, следовательно, влечёт административную ответственность - сравнительно небольшие штрафы (в районе 60 белорусских рублей максимум) или арест на срок до 15 суток. Однако с прошлого года в российской Госдуме активно обсуждаются новые законопроекты, которые предполагают существенное повышение штрафов за маты на публике (почти до 400 белорусских рублей) и принудительную блокировку любого контента с нецензурной лексикой в интернете (на всех платформах, включая соцсети и мессенджеры).

О том, чтобы ввести ответственность за нецензурную брань как таковую, а не в контексте мелкого хулиганства, в прошлом году заговорили и в Беларуси. Так, Общественный Совет по нравственности, учреждённый Белорусской православной церковью (БПЦ) и Союзом писателей Беларуси, предложил ввести в белорусское законодательство эту статью.

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Кстати, ученые опровергли распространенное заблуждение о том, что если человек активно использует в своем лексиконе нецензурную брань, это свидетельствует о его ограниченном словарном запасе или плохом образовании. Как показали исследования, что люди, которые ругаются матом, зачастую обладают более высоким уровнем интеллекта.

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