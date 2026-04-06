Редактор Красной книги Беларуси объяснил, как избежать штрафа в 1350 рублей за черемшу

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Опубликовано: 06.04.2026 10:59 , Обновлено: 06.04.2026

С приходом весны на стихийных рынках в поземных переходах и даже на официальных торговых рядах начали активно продавать первую весеннюю "витаминную бомбу" - черемшу. Многие белорусы с удовольствием бы собирали его самостоятельно, ведь оно практически повсеместно растёт в лесах. Но делать этого категорически нельзя даже там, где "медвежьим луком" усеяны целые поляны - в Беларуси это растение занесено в Красную книгу, следовательно, за срыв грозит немалый штраф. Но выход для любителей первой съедобной весенней зелени всё же есть.

Как белорусам избежать штрафа в 1350 рублей (30 базовых величин - именно такова максимальная сумма, которую могут выписать за сбор краснокнижных растений) и законно насладиться остро-пряным вкусом вкусом черемши, рассказал научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Владимир Лебедько, один из авторов и редакторов Красной книги Республики Беларусь.

В комментарии автору блога Sky Forest Александру Горбацевичу, профессиональному грибнику, который не раз показывал целые заросли черемши в белорусских лесах, Лебедько объяснил, что такое изобилие - это лишь кажущееся и временное, “сезонное доминирование”. На самом же деле этот вид, действительно, нуждается в охране от бесконтрольного уничтожения со стороны человека, который “ко всему подходит с потребительской точки зрения”.

По словам специалиста, таких лесов, где дикая черемша растёт в изобилии, в Беларуси “можно пересчитать по пальцам”, хотя раньше ситуация была иной.

“Как только мы её исключим из Красной книги и людям разрешим массово её собирать, это растение уничтожат. У нас таких примеров, к сожалению, было очень много”, - высказал свою точку зрения эксперт.

При этом аргумент некоторых любителей черемши, которые утверждают, что рвут черемшу крайне аккуратно, срезая лишь листья, но не повреждая корень, Лебедько назвал несостоятельным. По его словам, даже если люди будут очень аккуратно рвать черемшу, не повреждая луковицу, это всё равно провоцирует дальнейшее угнетение всего растения, не говоря уже о том, что в процессе сбора люди волей-неволей вытаптывают часть растений.

“Растение ослабевает, потому что лист у черемши - это главный фотосинтезирующий орган, который должен накопить питательные вещества. Черемша — это короткоциклинчное растение, весенний доминант, с быстрым циклом вегетации. Она за весенний период, до распускания листьев на деревьях, должна накопить питательные вещества и к осени уйти уже с неким “багажом” в состояние покоя, чтобы на следующую весну появился новый, полноценный, богатый побег”, - объяснил специалист.

[inf]Черемша (или медвежий лук, как его ещё называют) — считается ценным ранневесенним источником витаминов, особенно, витамина С. Считается, что этот продукт помогает избежать весеннего авитаминоза, благодаря витаминам A, группы B, калия, кальция, йода.

Однако из-за высокого содержания эфирных масел его не рекомендуется употреблять в пищу людям с проблемами с ЖКТ - гастритом, язвой, панкреатитом, холециститом.[/inf]

Однако всё это вовсе не означает, что белорусам придётся полностью отказаться от этой весенне “витаминной бомбы”. Дело в том, что черемша легко культивируется, поэтому при желании её довольно просто вырастить у себя на участке. Именно “культурную”, а не дикорастущую черемшу по весне абсолютно легально продают на городских рынках белорусские предприниматели и фермеры.

Лебедько дал полезный совет тем, кто хочет заняться этим делом сам, а не переплачивать каждую весну продавцам. Главное условие - использовать свежие семена, этого года. При покупке семян в магазине нужно в первую очередь обратить внимание на сроки - если семенам уже год и более, по словам специалистам, они вряд ли взойдут, а скорее станут разочарованием для начинающего огородника.

“Семена очень мелкие - зародыши очень быстро погибают. Поэтому семена должны быть максимально свежими: вот вы их собрали и сразу же лучше посеять”, - пояснил специалист.

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Кстати, черемша - не единственное растение, за которое по весне белорусы могут схлопотать штраф, если по незнанию сорвут для букетика первоцветов. Журналисты Telegraf.news составили для вас список цветов, которые следует знать в лицо, чтобы не заплатить рублём за весеннюю атмосферу и романтику.

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