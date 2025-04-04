🎥 Видео

Опубликовано: 04.04.2025 17:11 , Обновлено: 04.04.2025

Тёплое начало апреля в Беларуси спровоцировало некоторых жителей на довольно смелые поступки. В Борисове, например, ещё 3 апреля заметили первых загорающих, фактически открывших пляжный сезон. И это всего за пару дней до того, как синоптики пообещали стране настоящие апрельские снегопады и метели с оранжевым уровнем опасности.

Видео с отдыхающими на пляже у реки Березины появилось в TikTok-аккаунте @myborisov. На кадрах видно, как, вероятно, мама с дочкой, расстелив покрывала, принимают солнечные ванны, совершенно не смущаясь ни даты на календаре, ни весеннего пейзажа вокруг с голыми деревьями.

Стоит признать, погода в те дни действительно располагала к пребыванию на улице. Как подтвердила одна из комментаторов под видео: «Сегодня тоже выезжали к речке, и я вам скажу, что реально припекало. Мне в спортивном костюме было очень жарко. Ветра, как в городе, не было совсем». Но чтобы загорать…

Идиллическая картинка рискует резко смениться уже в эти выходные, 5-6 апреля. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей стране из-за резкого похолодания. Ожидается, что температура упадёт с почти +20°C до дневных +3..+9°C в субботу и даже до −2..+4°C днём в воскресенье. Ночью же и вовсе прогнозируют заморозки до −7°C, а местами и до −8°C в начале следующей недели.

Более того, авторы погодных Telegram-каналов напророчили белорусам не просто похолодание, а полноценные апрельские снегопады. На стыке Минской, Гомельской и Могилевской областей ожидается до 7-15 см снега к утру воскресенья, а в Минске — до 2-5 см. Все это будет сопровождаться сильным ветром (до 15-20 м/с) и, возможно, гололёдом на Витебщине и локальными грозами на западе страны.

Синоптики объявили «оранжевые» выходные в Беларуси из-за резкого изменения погоды. Где интенсивный снег, а где – грозы?

Неудивительно, что под видео с борисовскими «пляжниками» появились ироничные комментарии, предрекающие скорое завершение курортного сезона: