«Реализация желаний» – В Минской области на дереве вывесили десятки бюстгалтеров

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Опубликовано: 07.03.2024 13:36 , Обновлено: 07.03.2024

Такое необычное зрелище можно лицезреть в городе Заславле Минской области. На ветках ивы рядом с главным офисом компании Mark Formelle «расцвело» женское нижнее белье. Точнее, верхняя его часть.

«Это арт-объект, символизирующий творчество, праздник, жизнь, реализацию желаний, – раскрыли смысл такой придумки в Mark Formelle. – Есть дерево новогоднее. Пусть будет и весеннее. В качестве необычного декора выбрали то, что является одним из самых желанных подарков для любой девушки в канун праздников».

Для декора использовали около сотни бюстгальтеров, сообщили в компании. И уточнили, что на ветках – новинки производства.

В сети появился «лучший ролик от Mark Formelle». Чем заслужил тысячи лайков и сотни комментариев?

Впрочем, в компании посчитали, что бюстгальтерная тема раскрыта не до конца, и в своем телеграмм-канале объявили конкурс: за фотографии бюстгальтеров в неожиданных местах можно получить подарок. А в инстаграме бренда достаточно рассказать забавную историю, связанную с этим элементом гардероба.

Ранее Телеграф писал, что белорусская компания Mark Formelle представила новинку – носочки-недельки. В наборе – семь пар белых носков с забавными кошачьими принтами и надписями с названием дней недели на белорусском языке: “чтобы точно не забыть, какой сегодня день”, пояснили в компании.

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