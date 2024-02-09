В сети появился «лучший ролик от Mark Formelle». Чем заслужил тысячи лайков и сотни комментариев?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.02.2024 13:22 , Обновлено: 09.02.2024

Очередной пост на официальной страничке белорусской компании Mark Formelle в Instagram покорил интернет-пользователей: меньше чем за сутки ролик набрал больше 7 тысяч лайков и почти 600 восторженных комментариев. Коротенькое трогательное видео, приуроченное ко Дню святого Валентина, быстро окрестили "самым лучшим роликом" компании.

“Помніш, калі я спаткаўся з табою…” — так подписали ролик администраторы странички. Эти же строки прославленного “Раманса” белорусского поэта Максима Богдановича красуются на свитшотах, в которые одеты модели, появившиеся в видео. Вопреки ожиданиям, в этот раз компания пригласила для праздничного ролика не молодых девушек и парней, а пару почтенного возраста.

Зрители оценили как саму рекламируемую продукцию, общую атмосферу видео, так и “невероятно красивую пару” на видео, отметив, что сегодня “мало кто показывает возрастную любовь”, а она, между тем, по словам одно из зрителей, “невероятная”.

“Самы лепшы ролік ад МФ. Дзякуй за мову, дзякуй за прыгажосць і пяшчоту вашых герояў”, - таким оказался самый популярный комментарий под видео, за который проголосовали лайком 290 человек.

Другой комментатор отметил, что рекламное видео снято так “красиво, уместно, достойно и искренне”, что “это уже не реклама, и искусство”.