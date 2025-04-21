"Работает почти всегда" — Белорусский рыбак назвал лучшую прикормку и 3 домашних наживки, от которых "дуреет" карась

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Опубликовано: 21.04.2025 09:45 , Обновлено: 21.04.2025

С приходом долгожданного весеннего тепла в Беларусь многие рыбаки открывают для себя один из самых долгожданных периодов весенней рыбалки на открытой воде — сезон ловли карася. В это время, когда у карася включается активный жор, многие стремятся найти ту самую наживку, которая приведет рыбу на крючок. Журналистка Telegraf.news поговорила с опытным рыбаком Ильёй Аврейцевичем и узнала, от каких прикормок на самом деле "дуреет карась" весной и какие домашние наживки заменят "классический" набор для карасёвой рыбалки.

Как отметил Илья Аврейцевич, в среде рыбаков карась прослыл непредсказуемой рыбой. Угадать настроение этого пресноводного обитателя непросто, но знание некоторых особенностей его поведения вкупе с правильно подобранными снастями и прикормкой внесут весомую лепту в успех рыбалки.

Как рыбачить на карася весной: специфика поведения рыбы и лучшие места

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Илья Аврейцевич — рыболовный гид, победитель и призёр республиканских и международных соревнований по рыбной ловле. Ведет свою страничку в Instagram, где показывает богатый улов.

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Оглядываясь на свой опыт, Илья Аврейцевич отмечает переменчивый характер карася весной. Так, сегодня рыба может активно клевать на один вид наживки, а завтра уже предпочтёт что-то другое. Случается, что настроение карася может измениться даже в течение одной рыбалки, и это может происходить ежечасно.

“Утром он может клевать на червя, затем на мотыля, в обед будет клевать только на тесто либо на манную болтушку с ароматом мёда или чеснока. Поэтому, собираясь порыбачить на карася, стоит подготовить много вкусностей и угощений”, - поделился своими наблюдениями рыбак.

Фото: архив Ильи Аврейцевича

Слагаемым успеха в весенней рыбалке на карася является и место ловли. Как отмечает эксперт, у каждого увлечённого рыбака есть “свои места”.

Сам же Аврейцевич предпочитает выбирать большие водоёмы с камышовыми заливами — в таких местах можно нередко вытащить особей весом около килограмма. Также удачными будут локации на “торфяниках”. Не стоит недооценивать и небольшие пруды и водоёмы, из которых также можно наблюдать активный клёв карася.

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Как подготовиться к рыбалке на карася: выбор прикормки и наживки

Фото: архив Ильи Аврейцевича

Первое, что следует предусмотреть, собираясь порыбачить на карася, — это выбор прикормки. Несмотря на капризный характер рыбы, некоторые предпочтения в этом вопросе в зависимости от времени года всё же прослеживаются.

“С конца апреля и весь май я стараюсь выбирать более универсальные прикормки. Часто можно не заморачиваться с какими-то запахами и теряться между вариантами с ароматами мёда, ванили или чего-то ещё. Можно просто взять универсальную карасевую прикормку с ароматом чеснока. У меня, например, она работает практически всегда”, — порекомендовал Илья Аврейцевич.

Прикормки со сладковатыми ароматами (мёд, бисквит, орех) для карася, по мнению эксперта, лучше придержать до поры, когда вода прогреется больше (ближе к лету). Тогда можно пустить в ход даже лещевую прикормку; по наблюдениям Ильи Аврейцевича, она привлекает карася даже больше сладких.

В вопросе наживок для ловли карася также важно разнообразие, считает рыбак.

“Можно удивлять карася и так называемыми дипами. Это жидкий концентрированный ароматизатор, как правило, продаётся в маленьких баночках с распылителем. Прямо пшикаем на наживку непосредственно перед тем, как забросить удочку”, — пояснил Илья Аврейцевич.

При выборе локации, если водоём ещё не иссследованный он посоветовал укомплектовываться максимально разнообразно, поскольку угадать, на что “пойдёт карась в это время на этом водоёме”, очень сложно.

“На карасёвую рыбалку я беру всё: кукурузу, червяка, мотыля и опарыша — это база . Что касается моих личных фишек в наживках, то я часто использую тесто , в которое добавляю тимьян. Эта комбинация в моей практике очень хорошо срабатывает на карася, и я почти не слышал, чтобы кто-то её использовал”, — поделился рыбак и отметил, что неплохо срабатывает также капли валерьянки, добавленные в тесто.

Как сделать тесто для карася?

Фото иллюстрационное

Смешайте обычную пшеничную муку с водой до консистенции плотного и густого теста.

“Сухой тимьян я добавляю сначала в муку, а потом уже заливаю воду. При замешивании специя раскрывается и дает тесту свой аромат”, - рассказал Илья Аврейцевич.

Специю следует добавлять в пропорции пол чайной ложки на полстакана муки.

Если же выбирать в качестве ароматизатора валерьянку, то добавлять её нужно в уже готовое тесто.

Как приготовить манную болтушку?

Фото иллюстрационное

Ещё один хороший вариант наживки для карася — манная болтушка.

Насыпьте манную крупу в ёмкость и добавьте воду комнатной температуры. Вливайте воду постепенно, в небольших количествах, чтобы сделать болтушку нужной консистенции. Она не должна быть слишком жидкой или слишком сухой. Правильная болтушка хорошо наматывается на крючок и не сваливается при забросах удочки.

“Обычно я делю готовую манную болтушку на две части. В одну добавляю немного свежего либо сухого чеснока, а вторую часть оставляю без примесей. Некоторые рыболовы перекладывают её в небольшие шприцы и потом из этого шприца выдавливают, и наматывают болтушку на крючок. Но мне проще просто пользоваться баночками”, - рассказал рыбак.

Прелесть наживки из теста и манной болтушки в простоте их приготовления и дешевизне. Для самого Ильи Аврейцевича это обязательный must-have весенней рыбалки на карася.

Наживка из макарон

Отварная перловка, по опыту рыбака, при ловле карася весной срабатывает редко. Более перспективным выбором он считает приманку из макарон. Подойдут макароны — маленькие звёздочки с отверстием посередине либо длинные макароны, подобные спагетти, но полые внутри.

Нужно отварить их до состояния аль-денте и обязательно промыть в холодной воде, чтобы макароны “не дошли” и не стали слишком мягкими. В случае с полыми спагетти макароны следует аккуратно нарезать ножом на “бочонки”.

“Это тоже универсальная наживка, которая срабатывает и на плотву, и на подлещика, и на карася. Кто-то обмакивает макароны в муке или манке, чтобы они не липли к рукам, но я использую либо сухую прикормку, либо сухие ароматизаторы, которые тоже продаются в рыболовных магазинах с разными запахами”, - рассказал Илья Аврейцевич.

Он отметил, что даже если не удалось купить базовые мотыля, опарыша и кукурузу к рыбалке, то домашние заготовки из манки, теста и отварных макарон в разных сыпучих ароматизаторах с разными запахами уже будет достаточно, чтобы успешно ловить карася весной.

“Я сторонник активной рыбалки, поэтому по приходу на водоём, особенно если в прошлый раз не было результата в одной точке, закармливаю небольшими шариками прикормки сразу 2-4 места. Выбираю приглянувшиеся глазу места: где-то возле камыша, либо просто какие-то окошки в камыше или места с удобным подходом. И потом в течение рыбалки постоянно меняю эти точки, если не клюёт. Так приходит понимание, где сейчас карась держится и что ему нравится”, - рассказал рыбак.

Что касается ловли плотвы и подлещика в весенний сезон , то в этом вопросе, по словам Ильи Аврейцевича “всё намного проще”, и ” мотыля и опарыша чаще всего для успеха достаточно”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что с установлением плюсовой температуры многие рыбаки открыли для себя сезон по-настоящему плодотворной рыбалки. Однако для того чтобы улов радовал, стоит вооружиться некоторыми знаниями. Опытный рыбак Илья Аврейцевич рассказал Telegraf.news, каких 5 правил стоит придерживаться белорусам при ловле на фидер в апреле для успешной рыбалки.

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