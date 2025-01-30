"Думаю, пора картошку сажать" - В разных регионах Беларуси пошел березовый и кленовый сок

🎥 Видео

Опубликовано: 30.01.2025 21:02 , Обновлено: 30.01.2025

В разных регионах Беларуси пошел березовый и кленовый сок, несмотря на то, что на календаре январь. Видео с этим непривычным для второго месяца зимы явлением белорусы стали делиться в TikTok.

Так, первый ролик - из Кобринского района Брестской области. Как утверждает автор видео, из дерева сочится березовый сок.

“Весна будет холодная и дождливая… А то и снежная”, - поделилась своим прогнозом одна комментаторша. Другой пользователь TikTok считает, что из-за такой аномалии лето будет холодным.

Многие призывали не собирать пока сок, чтобы “не губить деревья”.

На другом видео показали сок из клена. Автор не уточнил, в каком регионе снял ролик, но сказал, что это произошло 24 января.

“Думаю, пора картошку сажать, если в мае будут заморозки, то к этому времени уже выкопаем”, - поделилась планами одна комментаторша.

“Живу в сельской местности, так сказать, в низине, и у нас круглый год можно сок спускать, так что это для меня не удивительно, только именно весной сок приобретает особенный вкус”, - рассказала другая.

“Реально беспокоит. Можем остаться без урожая, если потом стукнут морозы. А вероятность этого очень большая, судя по тенденциям прошлых лет”, - считает еще один пользователь TikTok.

А это видео из Шкловского района Могилевской области, снято 27 января. “Вы не поверите, он [сок] течет”, - поделился автор ролика.

“Такая погода - это очень плохо. Распустятся почки на фруктовых деревьях - и заморозки их побьют. И останемся без урожая”, - считает комментаторша.

И еще одно видео с кленовым соком - из Гомельской области (где именно снял, автор не уточнил). Он поделился, что кленовый сок “слаще березового, но долго не стоит - скисает”. “А сейчас аномально тепло, рано сокоход начался, сахарозы мало, и немного горечь присутствует”, - рассказал автор ролика.

Ранее Telegraf.news писал, как правильно собирать березовый сок, чтобы не получить штраф. Как рассказали в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении, самое подходящее время для сбора сока — с 10 до 18 часов, потому что рано утром и ночью его движение замедляется. Больше всего березового сока можно собрать в солнечную погоду, а в пасмурный или дождливый день его количество уменьшается в два раза.

Штраф до 1200 рублей. Минлесхоз рассказал белорусам, что нельзя делать при сборе березового сока