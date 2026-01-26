Белорусов предупредили об опасности "черного льда"
Ледяной дождь, который пошёл на западе Беларуси, превратит дороги в катки, покрытые "гладкой плёнкой" льда, которую практически не видно на проезжей части. И даже опытные водители могут спутать обледенелую дорогу с расчищенной.
Впрочем, такие же явления могут случится и в центральной и восточной Беларуси, судя по прогнозу.
Брестская Госавтоинспекция (ГАИ) предупредила, что это резко увеличивает риск аварий. Явление, которое метеорологи иногда называют “чёрным льдом”, коварно и очень опасно из-за своей незаметности для водителей. Как пояснили в УГАИ (Управление государственной автомобильной инспекции) УВД Брестского облисполкома, такая “гладкая плёнка” в разы уменьшает сцепление шин с дорогой, из-за чего автомобиль может потерять управление даже на небольшой скорости.
Инспекторы дали ряд жёстких рекомендаций:
- обязательное требование снизить скорость до минимума;
- избегать любых резких манёвров, торможений и ускорений;
- максимально увеличить дистанцию до других машин.
При этом новичкам за рулём, чей малый опыт может не помочь в такой ситуации, рекомендовано по возможности отказаться от поездок.
Впрочем, и для пешеходов опасность тоже серьезно возрастает: тормозной путь автомобиля на таком льду увеличивается просто катастрофически. А значит, пешеходам надо многократно усилить свою осторожность и переходить дорогу только в установленных местах и только после того, как убедятся, что транспорт полностью остановился.
В Бресте предупредили, что организовали круглосуточный мониторинг дорожной обстановки. На случай мелких инцидентов без пострадавших в ГАИ рекомендовали оформлять европротокол, если предполагаемый ущерб автомобилям не превысил 150 базовых величин (6750 рублей). Для консультаций по его заполнению работает круглосуточная линия 140.