Белорусов предупредили об опасности "черного льда"

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Опубликовано: 26.01.2026 15:12 , Обновлено: 26.01.2026

Ледяной дождь, который пошёл на западе Беларуси, превратит дороги в катки, покрытые "гладкой плёнкой" льда, которую практически не видно на проезжей части. И даже опытные водители могут спутать обледенелую дорогу с расчищенной.

Впрочем, такие же явления могут случится и в центральной и восточной Беларуси, судя по прогнозу.

Брестская Госавтоинспекция (ГАИ) предупредила, что это резко увеличивает риск аварий. Явление, которое метеорологи иногда называют “чёрным льдом”, коварно и очень опасно из-за своей незаметности для водителей. Как пояснили в УГАИ (Управление государственной автомобильной инспекции) УВД Брестского облисполкома, такая “гладкая плёнка” в разы уменьшает сцепление шин с дорогой, из-за чего автомобиль может потерять управление даже на небольшой скорости.

Инспекторы дали ряд жёстких рекомендаций:

обязательное требование снизить скорость до минимума;

избегать любых резких манёвров, торможений и ускорений;

максимально увеличить дистанцию до других машин.

При этом новичкам за рулём, чей малый опыт может не помочь в такой ситуации, рекомендовано по возможности отказаться от поездок.

Впрочем, и для пешеходов опасность тоже серьезно возрастает: тормозной путь автомобиля на таком льду увеличивается просто катастрофически. А значит, пешеходам надо многократно усилить свою осторожность и переходить дорогу только в установленных местах и только после того, как убедятся, что транспорт полностью остановился.

В Бресте предупредили, что организовали круглосуточный мониторинг дорожной обстановки. На случай мелких инцидентов без пострадавших в ГАИ рекомендовали оформлять европротокол, если предполагаемый ущерб автомобилям не превысил 150 базовых величин (6750 рублей). Для консультаций по его заполнению работает круглосуточная линия 140.