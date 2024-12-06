"Прошёл две войны и стройку" - В TikTok показали, как выглядят "тимберленды" БЕЛАЗа спустя месяц носки

🎥 Видео

Опубликовано: 06.12.2024 16:04 , Обновлено: 06.12.2024

Осенью белорусское информационное пространство сотрясала новость о том, что жодинский производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ начал продавать "аналог" Timberland. Бюджетные "медовые" нубуковые ботинки с тракторной подошвой внешне очень напоминают знаменитую американскую обувь и стали желанной покупкой многих белорусов. Спустя время один из пользователей TikTok решил продемонстрировать состояние ботинок спустя месяц носки. Пользователи соцсети разошлись во мнениях.

В коротком видеоролике, которым поделился пользователь с ником ffolife в TikTok, он показал белорусские “тимберленды” со всех сторон и заверил, что так они выглядят через месяц носки. Хотя заметных повреждений на обуви не видно (кроме небольшой дыры в подкладке на заднике), их внешний вид озадачил многих пользователей соцсети.

Менее чем за сутки видеоролик собрал более 100 тысяч просмотров и свыше сотни комментариев, в которых белорусы рассказали о своём опыте носки этих ботинок и высказали своё мнение о том, почему обувь в видео так неважно выглядит.

“Показать вам мои тимберы спустя 3 года? Как новые”, - заверил один из комментаторов.

“Как это? Я тимбы за 2 месяца в 10 раз в лучшем состоянии держу”, - высказался другой.

“Судя по состоянию, месяц их не снимали и не мыли. Люди - странные создания, за обувью нужно ухаживать, и желательно менять её раз в три дня, а не носить год в одних и тех же и потом удивляться, - написала ещё одна пользовательница. На что некоторые возразили: “Не раз в три дня. Мама вон годами ходит в одной паре, и обувь выглядит лучше, чем на видео”.

“В тимбах по улице гуляют, а ты в белазах прошёл две войны и стройку”, - написал кто-то.

Некоторые комментаторы отметили, что обувь “красится штанами”, но в целом, даже спустя несколько месяцев ношения, она выглядит лучше, чем на видео.

“Не порвались, не протерлись, нитки не полезли. Если помыть, то как новые (почти)”, - резюмировал увиденное один из подписчиков.

Однако нашлись и те, кто усомнился в качестве “белазов”.

“Они если что китайские. Просто продаются в Беларуси и написано, что белорусские, но это не правда”, - написал один из комментаторов.

“Качество “на уровне”, - высказался другой.

К слову, ранее блогер «Макс пояснит» в своем TikTok-аккаунте опубликовал сравнительный обзор оригинальных ботинок “Тимберленд” с нашумевшим “аналогом” — белорусской обувью от производителя карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Какие сходства и отличия нашел?

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Ранее Telegraf.news писал о том, что в каталоге интернет-магазина жодинского производителя карьерных самосвалов БЕЛАЗ появилась новая брендированная продукция. Теперь там можно приобрести не только компактные сувениры в виде значков, игрушечных БЕЛАЗов или канцелярии, но также одежу и обувь с логотипом предприятия. Последняя вызвала особый интерес у интернет-пользователей.

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