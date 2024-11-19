"Наши сделаны в Китае" — Блогер сравнил ботинки БЕЛАЗ с "Тимберлендами". Чем отличаются?

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Опубликовано: 19.11.2024 09:47 , Обновлено: 19.11.2024

Блогер «Макс пояснит» в своем TikTok-аккаунте опубликовал сравнительный обзор оригинальных ботинок "Тимберленд" с нашумевшим "аналогом" — белорусской обувью от производителя карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Какие сходства и отличия нашел?

Так, по словам блогера, “наши [ботинки БЕЛАЗ] сделаны в Китае”, а американские — “в Бангладеш”. При этом он отметил, что белорусский “аналог” стоит 30 долларов, тогда как оригиналы — 300 долларов.

[info_b]По расчетам Telegraf.news, белорусские ботинки, в переводе в доллары стоят $35, а оригиналы на сайте Timberland - от $170. Хотя в Беларуси их действительно можно купить не дешевле, чем за 950 рублей, или $280.

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По мнению блогера, обе пары обуви “сделаны из хорошей мелковорсистой кожи”.

“Единственное, что я заметил на примере язычка, то, что кожа у “белазов” на порядок толще”, — отметил “Макс пояснит”.

Также он обратил внимание и на подошву. Она “имеет слегка разные оттенки”, но “сделана из одинакового каучука”.

А вот стельки отличаются. У “тимберлендов” они “интереснее” — “наполовину из текстиля, наполовину из кожи”. Кроме того, у “американцев” внутренняя отделка из кожи, а у “белорусов” — “синтетика”.

“Да, тимберы технологичнее и водонепроницаемые. “Белазы” чуть проще, но стоят в разы демократичнее. На ногах как первые, так и вторые, смотрятся надеждно и круто”, — резюмировал обзорщик.

Таким образом, из слов блогера можно сделать следующую сравнительную таблицу:

Параметры БелАЗы Тимберленды Производство Китай Бангладеш Цена ~$35 ~$170-300 Материал Кожа Кожа Язычок Толстый Тонкий Подошва Каучуковая Каучуковая Люверсы Брендированные Без нанесения Стельки Синтетика 50/50 кожа/текстиль Отделка Синтетика Кожа

В комментариях под роликом многие пользователи выразили свое мнение насчет обуви.

“Белазы развалятся через два месяца. Если они в ритейле 30$, значит продажа ритейлу 15$. А значит их себестоимость в районе 10$. Что можно сделать за 10$? Обувь, которая убьет вашу стопу. В хлам”, — заявил один из них.

“Все так защищают “тимбы”, а по факту и те и те стоят 10 долларов. Только слепая вера в бренд и готовность платить помогает им убедить себя что “тимбы” лучше”, — заявил другой.

“Факт таков, что нужно дать шанс. Стрельнуло? Стрельнуло, и это главное. Кроссовки “Лида” неубиваемые были и до сих пор модники в них ходят. Я уверен, что Белаз в качестве может и не уступает Тимберлендам”, — выразил мнение третий.

“Почему наши не смогли сделать сами? Я хотел купить, но когда узнал, что производство Китай, не захотел, только потому что свое могли бы и сами сделать”, — поделился четвертый.

Ранее Telegraf.news писал, что в каталоге интернет-магазина жодинского производителя карьерных самосвалов БЕЛАЗ появилась новая брендированная продукция. Теперь там можно приобрести не только компактные сувениры в виде значков, игрушечных БЕЛАЗов или канцелярии, но также одежу и обувь с логотипом предприятия. Последняя вызвала особый интерес у интернет-пользователей.

Ботинки от БЕЛАЗа внешне очень похожи на “Тимберленды”, только на белорусской обуви на месте американского логотипа в виде дуба красуется силуэт жодинского самосвала, а сверху — название предприятия. Сравните сами.

В 10 раз дешевле. БЕЛАЗ начал продавать «аналог» американских ботинок Timberland