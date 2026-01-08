"Просьба не трогать" - Белгоспищером отреагировал на "голодные игры" на выставке "Моя Беларусь"

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Опубликовано: 08.01.2026 09:52 , Обновлено: 08.01.2026

В государственном концерне “Белгоспищепром” отреагировали на видео с "голодными играми", которые устроили посетители выставки достижений «Моя Беларусь», которая проходит в Минске. "Некорректным поведением" отличились посетители у дегустационных стендов белорусских производителей кондитерских изделий «Красный пищевик» и «Коммунарка».

Один из белорусских блогеров на днях поделился кадрами с выставки “Моя Беларусь”, которые он сравнил с “голодными играми”. От их “участников” сильно досталось выставочному стенду белорусских производителей кондитерки - зефирному торту и огромной корзине с конфетами. Посетители выставки, видимо, решили, что выставленная на стенде продукция предназначена для дегустации, и смело угощались конфетами. Торт и вовсе растерзали, не стесняясь отламывая кусочки прямо руками.

Удивительно, но посетителей не смутил даже тот факт, что стенд был огорожен по периметру специальной лентой и отсутствие промоутеров, которые обычно предлагают дегустационную продукцию (причём в этом случае обычно предлагается удобная и гигиеничная форма для дегустации - деревянные шпажки, одноразовые тарелки или стаканчики).

На деле же оказалось, что на стенде были выставлены недегустационные образцы продукции предприятий «Красный пищевик» и «Коммунарка». По словам самого блогера, они благополучно простояли на стенде почти месяц и были “взяты штурмом” лишь недавно.

В результате в Белгоспищепроме даже пришлось выступить с официальным разъяснением - во избежание повторения такого “некорректного”, как выразились в концерне, поведения посетителей. В госконцерне сообщили, что в тот же день пострадавший от “набега” посетителей выставки зефирный торт пришлось убрать со стенда. Его место должны занять цветочные корзины с зефирными цветами в пленке, которые уже выслал «Красный пищевик» из Бобруйска в Минск.

В Белгоспищепроме также разъяснили, что не вся продукция, выставленная на стендах выставки “Моя Беларусь”, предназначена для дегустации. Часть выставляется просто как демонстрационные образцы.

“Просьба не трогать продукцию руками, кроме случаев, когда специалисты предлагают её для дегустации. Для ознакомления с ассортиментом обращайтесь непосредственно к представителям компаний концерна”, - посоветовали в Белгоспищепроме.

Там попросили бережно относиться к экспонатам и оборудованию участников выставки и общаться с участниками выставки и другими посетителями уважительно.

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Кстати, среди продукции, которую можно продегустировать на выставке, оказались «импортозамещающие» аналоги известных европейских сыров и мясных изделий. Кроме того, там же можно найти не самый стандартный ассортимент мясной и рыбной продукции, которую можно купить по довольно низким, по сранению с магазинными, ценам - котлетное мясо из оленя, рёберные пластины лося, фарш из щуки и не только.

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