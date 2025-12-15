Белорусам пообещали бесплатную дегустацию «импортозамещающих» аналогов хамона и прошутто

Опубликовано: 15.12.2025 16:59 , Обновлено: 15.12.2025

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси пообещало посетителям выставки "Моя Беларусь" ряд дегустаций, на которых предложат попробовать «импортозамещающие» аналоги известных европейских сыров и мясных изделий.

Речь идёт о таких продуктах, как:

хамон — можно будет попробовать аналоги от «Гродненского мясокомбината» и «Березовского мясоконсервного комбината»;

аналоги прошутто и пармской ветчины от Слонимского и Могилевского мясокомбинатов.

Кроме аналогов, как заверили в ведомстве, на дегустации представят оригинальные продукты из говядины — например, чипсы и колбасы, а также твердокопчёные колбасы «с длительным сроком хранения и ярко выраженным вкусом».

Также посетителям пообещали аналоги известных европейских сыров с голубой и белой плесенью, выдержанные сыры (от 6 до 12 месяцев) и сыры с начинкой из лука, лисичек и трюфелей.

Среди продукции для дегустации Минсельхозпрод также упомянул детское питание и сухие молочные смеси.

В министерстве рассказали, что «в рамках демонстрации достижений перерабатывающей промышленности» будут организованы «яркие презентации» новинок. Чтобы гости могли узнать больше, на муляжах и упаковках решили разместить QR-коды, ведущие на сайты производителей.

Выставка должна открыться в Минском международном выставочном центре «БелЭкспо» 19 декабря 2025 года в 12:00. По заявлению организаторов, её главная цель — «вызвать у белорусов гордость, воодушевление, веру в себя и свою страну, ощущение сопричастности к её будущему».

Выставка будет работать до 23 февраля:

Рабочие дни (вторник–пятница): с 12:00 до 20:00.

Выходные и праздничные дни (суббота, воскресенье): с 11:00 до 21:00.

Понедельник — выходной день (за исключением 29 декабря 2025 года и 5 января 2026 года).

31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года выставка работать не будет.

Но не исключено, что в графике работы могут быть внезапные изменения. Прошлогодняя выставка закрылась раньше запланированного срока в январе (первоначально её работа была намечена до 16 февраля).