Минчанам предложили мясо оленей и лосей в неожиданном месте. Что почём?

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Опубликовано: 23.12.2025 15:31 , Обновлено: 23.12.2025

Котлетное мясо из оленя, рёберные пластины лося, фарш из щуки - не самый стандартный ассортимент, который вряд ли встретишь в каждом белорусском магазине. Но на днях у белорусом появилась возможность закупиться мясными и рыбными деликатесами, причём в весьма неожиданном месте.

Необычную мясную продукцию и пресноводную рыбу предложили гостям выставки “Моя Беларусь”, которая на прошлой неделе открылась на площадке Минского международного выставочного центра.

Рыбный ассортимент представлен как привычным карпом (по 11 рублей за кило) и лещом (есть по 3,25 рубля, но средний, и большой - но по 5,7 рубля), так и более редким гостем на столах большинства белорусов - отборным белым амуром, за который придётся заплатить уже 12,5 рубля (филе обойдётся в 2 раза дороже - 26,38 рубля), и судаком, который продают по 14,48 рубля (филе - по 33,92 рубля).

Мясо дичи - лосей и оленей - которое на прилавках белорусских магазинов можно встретить разве что в виде сыровяленых колбас от лесхозов, на выставке было представлено в необычайно широком ассортименте. Вот лишь некоторые продукты, выставленные в продажу:

котлетное мясо - из лося - 18,54 рубля, из оленя - 19,78 рубля,

тазобедренная часть - лось 33 рубля, олень 36,96 рубля,

шейная часть - лось 23,94 рубля, олень 22,68 рубля,

рёберные пластины - лось 7 рублей, олень 5,99 рубля,

колбаса из оленя - 33,85 рубля,

мясо оленя маринованное - 30,58 рубля.

Также в продаже заметили замороженные грибы и ягоды по ценам, в разы дешевле, чем в большинстве магазинов (если вы их вообще там найдёте). Так, мороженные лисички на выставке продавали по 17,52 рубля, промышленную голубику - по 22,5 рубля, клюкву - по 15,63 рубля.

При этом сама выставка не позиционируется как ярмарка, то есть продажа продуктов питания - это совсем не её профиль. Туда белорусские предприятия свезли свою продукцию, чтобы просто продемонстрировать современные “достижения суверенной Беларуси”.

К примеру, в день открытия выставки организаторы устроили настоящий танцевальный батл между белорусским народным ансамблем и робопсом. Кадрами танцевального батла белорусских народников с представителем современных технологий поделилась одна из пользовательниц соцсети Threads.

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