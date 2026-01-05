Производитель молока раскрыл «тайну» надписи на упаковке, взбудоражившей белорусов

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Опубликовано: 05.01.2026 11:03 , Обновлено: 05.01.2026

Могилёвский производитель молочной продукции "Бабушкина крынка" раскрыл "тайну" одной из надписей на упаковке их молока, на прошлой неделе взбудоражившей белорусские соцсети.

“После вскрытия не хранить” - именно эта категоричная надпись на упаковке спровоцировала бурное обсуждение в Сети в преддверии Нового года, что стало сюрпризом для самого производителя. На предприятии утверждают, что такая формулировка прописана в условиях хранения их продукции уже более трех лет и, как отметила заместитель главного технолога предприятия Анастасия Калинова, за всё это время “претензий по качеству молока, связанных в этой надписью не поступало”.

Видимо, этикетку, исписанную мелким шрифтом, внимательно изучают далеко не все - большинству хватает беглого взгляда, цепляющегося за конкретные цифры температуры хранения продукта и сроков хранения.

Почему же производитель перестал указывать, сколько именно часов или суток их молоко должно оставаться свежим после вскрытия упаковки? Калинова объяснила это особенностью молочной продукции и различными условиями хранения у каждого отдельно взятого потребителя.

“Молоко - это натуральный продукт, который производится без консервантов. Это “живой” продукт. “Бабушкиная крынка”, как изготовитель, гарантирует качество молока на протяжении всего срока годности при правильном хранении”, - заявила технолог, отметив, что у каждого покупателя эти условия хранения свои и могут сильно отличаться.

Отметим, что некоторые другие белорусские производители молочки пошли по другому пути. Они по-прежнему указывают допустимый диапазон температуры хранения молока - как до, так и после вскрытия (обычно это 4±2°С), но делают оговорку, что срок годности “указан при хранении продукта в целой упаковке”.

Белорусский производитель «запретил» хранить молоко

Кстати, сроки хранения молока в целом зависят от технологии его термической обработки. Пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное молоко в этом плане сильно отличаются. Каждая технологиях имеет свои особенности и по-разному влияет на здоровье человека. Ранее мы разобрались, какой вид молока действительно полезен для вашего рациона.

Так какое молоко лучше — пастеризованное, ультрапастеризованное или стерилизованное? Узнали, что происходит со вкусом