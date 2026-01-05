Производитель молока раскрыл «тайну» надписи на упаковке, взбудоражившей белорусов
Могилёвский производитель молочной продукции "Бабушкина крынка" раскрыл "тайну" одной из надписей на упаковке их молока, на прошлой неделе взбудоражившей белорусские соцсети.
“После вскрытия не хранить” - именно эта категоричная надпись на упаковке спровоцировала бурное обсуждение в Сети в преддверии Нового года, что стало сюрпризом для самого производителя. На предприятии утверждают, что такая формулировка прописана в условиях хранения их продукции уже более трех лет и, как отметила заместитель главного технолога предприятия Анастасия Калинова, за всё это время “претензий по качеству молока, связанных в этой надписью не поступало”.
Видимо, этикетку, исписанную мелким шрифтом, внимательно изучают далеко не все - большинству хватает беглого взгляда, цепляющегося за конкретные цифры температуры хранения продукта и сроков хранения.
Почему же производитель перестал указывать, сколько именно часов или суток их молоко должно оставаться свежим после вскрытия упаковки? Калинова объяснила это особенностью молочной продукции и различными условиями хранения у каждого отдельно взятого потребителя.
“Молоко - это натуральный продукт, который производится без консервантов. Это “живой” продукт. “Бабушкиная крынка”, как изготовитель, гарантирует качество молока на протяжении всего срока годности при правильном хранении”, - заявила технолог, отметив, что у каждого покупателя эти условия хранения свои и могут сильно отличаться.
Отметим, что некоторые другие белорусские производители молочки пошли по другому пути. Они по-прежнему указывают допустимый диапазон температуры хранения молока - как до, так и после вскрытия (обычно это 4±2°С), но делают оговорку, что срок годности “указан при хранении продукта в целой упаковке”.
Белорусский производитель «запретил» хранить молоко
Кстати, сроки хранения молока в целом зависят от технологии его термической обработки. Пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное молоко в этом плане сильно отличаются. Каждая технологиях имеет свои особенности и по-разному влияет на здоровье человека. Ранее мы разобрались, какой вид молока действительно полезен для вашего рациона.
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