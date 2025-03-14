Так какое молоко лучше — пастеризованное, ультрапастеризованное или стерилизованное? Узнали, что происходит со вкусом

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.03.2025 10:44 , Обновлено: 14.03.2025

Молоко — продукт, который сопровождает нас с детства, и вокруг него всегда много вопросов. Какое молоко лучше выбрать? Пастеризованное, ультрапастеризованное или стерилизованное? Каждое из них имеет свои особенности обработки, срок хранения и влияние на здоровье. В этой статье мы разберёмся, какой вид молока действительно полезен для вашего рациона.

На сегодня есть три основные технологии термообработки молока: стерилизация, пастеризация и ультрапастеризация. Разница между ними заключается в температуре, до которой нагревают молоко, а также продолжительности термической обработки.

Что такое стерилизованное молоко

Стерилизация — это, по сути, кипячение. Молоко нагревается до температуры 100 °С на 20-30 минут. Все патогенные микроорганизмы при этом погибают, но зато снижается пищевая ценность и страдает вкус — у молока появляется привкус кипячения.

Преимущества

Длительный срок хранения. Стерилизация позволяет молоку храниться до нескольких месяцев даже без холодильника благодаря уничтожению всех микроорганизмов и ферментов.

Стерилизация позволяет молоку храниться до нескольких месяцев даже без холодильника благодаря уничтожению всех микроорганизмов и ферментов. Уничтожение патогенных бактерий. В процессе стерилизации уничтожаются потенциально опасные бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка и другие микроорганизмы, вызывающие порчу продукта.

В процессе стерилизации уничтожаются потенциально опасные бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка и другие микроорганизмы, вызывающие порчу продукта. Удобство транспортировки и хранения. Благодаря длительному сроку годности, такое молоко удобно перевозить и хранить в местах, где доступ к охлаждению ограничен.

Недостатки

Потеря питательных веществ. Высокая температура обработки разрушает большинство витаминов и минералов, особенно витамин С и B12, а также белки и энзимы, которые важны для усвоения кальция.

Высокая температура обработки разрушает большинство витаминов и минералов, особенно витамин С и B12, а также белки и энзимы, которые важны для усвоения кальция. Ограниченная польза для микрофлоры кишечника. Отсутствие живых молочнокислых бактерий делает стерилизованное молоко менее полезным для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.

Что такое пастеризованное молоко

Пастеризация — более щадящий процесс, чем стерилизация. При этом процессе молоко нагревается до нужной температуры (обычно от 63 до 85 °С) и выдерживается определённое время, чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы. При этом сохраняется большая часть полезных веществ, таких как витамины группы B, кальций и белок.

Пастеризация позволяет сохранить молоко безопасным для употребления в пищу без необходимости дополнительного кипячения, а также продлевает срок хранения продукта.

Преимущества

Увеличение срока хранения. Пастеризация убивает бактерии, вызывающие порчу продукта, что продлевает срок годности молока.

Пастеризация убивает бактерии, вызывающие порчу продукта, что продлевает срок годности молока. Безопасность. При термообработке уничтожаются потенциально опасные микроорганизмы, что делает молоко безопасным для употребления.

При термообработке уничтожаются потенциально опасные микроорганизмы, что делает молоко безопасным для употребления. Сохранение основных питательных веществ. В процессе пастеризации разрушается лишь небольшая доля витаминов и минералов, поэтому продукт остаётся достаточно питательным.

Недостатки

Частичная потеря полезных бактерий. Хотя пастеризация уничтожает вредные микроорганизмы, она также влияет на полезные бактерии, содержащиеся в сыром молоке.

Хотя пастеризация уничтожает вредные микроорганизмы, она также влияет на полезные бактерии, содержащиеся в сыром молоке. Потеря некоторых витаминов. Витамины группы B и витамин C частично разрушаются при нагревании, хотя этот эффект минимален благодаря современным методикам пастеризации.

Витамины группы B и витамин C частично разрушаются при нагревании, хотя этот эффект минимален благодаря современным методикам пастеризации. Необходимость охлаждения. Пастеризованное молоко требует постоянного хранения в холоде, чтобы предотвратить рост оставшихся микроорганизмов.

Пастеризованное молоко требует постоянного хранения в холоде, чтобы предотвратить рост оставшихся микроорганизмов. Срок хранения. В холодильнике пастеризованное молоко в невскрытой упаковке хранится не больше недели.

Что такое ультрапастеризованное молоко

Ультрапастеризация — самый современный и щадящий способ обработки молока. Его нагревают до 137°С на несколько секунд и сразу же охлаждают. При этом способе термообработки опасные микроорганизмы погибают, но некоторые полезные вещества не успевают разрушиться.

Ультрапастеризованное молоко может храниться до вскрытия упаковки в холодильнике до 6 недель, а после вскрытия — 5-7 дней.

Преимущества

Длительный срок хранения. Ультрапастеризованное молоко может долго храниться даже вне холодильника. Безопасность. Высокая температура убивает все патогенные микроорганизмы.

Ультрапастеризованное молоко может долго храниться даже вне холодильника. Безопасность. Высокая температура убивает все патогенные микроорганизмы. Минимальные потери питательных веществ. Хотя некоторые витамины чувствительны к высоким температурам, ультрапастеризация обеспечивает минимальное разрушение витаминов и минералов.

Хотя некоторые витамины чувствительны к высоким температурам, ультрапастеризация обеспечивает минимальное разрушение витаминов и минералов. Удобство транспортировки. Благодаря длительному сроку годности такое молоко легче транспортировать.

Недостатки

Потеря части полезных свойств. Несмотря на минимизацию потерь, ультрапастеризация всё же влияет на состав молока. Например, частично разрушаются некоторые термочувствительные витамины, такие как витамин C и B12.

Несмотря на минимизацию потерь, ультрапастеризация всё же влияет на состав молока. Например, частично разрушаются некоторые термочувствительные витамины, такие как витамин C и B12. Изменение вкуса и запаха. В процессе нагрева молочный белок денатурируется, что иногда вызывает появление лёгкого привкуса карамелизации или сладковатого оттенка. Для некоторых потребителей этот вкус может показаться непривычным.

В процессе нагрева молочный белок денатурируется, что иногда вызывает появление лёгкого привкуса карамелизации или сладковатого оттенка. Для некоторых потребителей этот вкус может показаться непривычным. Психологический фактор. Некоторые покупатели считают, что ультрапастеризованное молоко менее натуральное из-за длительного срока хранения и подверглось чрезмерной обработке. Это создаёт определённое недоверие среди отдельных групп населения.

Так какое молоко полезнее — пастеризованное, ультрапастеризованное или стерилизованное?

Молоко полезно, но не всем — если у вас есть непереносимость лактозы, лучше перейти на растительные аналоги. Для остальных молоко является ценным источником белка, который необходим и детям, и взрослым. По данным научного портала Researchgate, в 100 г коровьего молока содержится около 3,2–3,5 г белка, который хорошо усваивается организмом.

Также в молоке есть кальций, который сохраняет крепкими и здоровыми кости и зубы. Национальные институты здоровья (National Institutes of Health) США отмечают, что кальций является важным питательным элементом, которое необходимо для многих функций в здоровье человека в любом возрасте.

И всё же, какое молоко полезнее — пастеризованное, ультрапастеризованное или стерилизованное? Выбор неочевиден и зависит от предпочтений и потребностей людей.

Пастеризованное молоко сохраняет наибольшее количество витаминов и минералов, оставаясь при этом безопасным. Оно ближе всего к натуральному молоку, хотя требует строгого соблюдения условий хранения. Из-за щадящей термообработки в нём могут сохраняться споры бактерий, которые приводят к скисанию продукта через 7-10 дней, даже если хранить его в закрытой упаковке в холодильнике.

Ультрапастеризованное молоко — хороший компромисс между пользой и удобством. Хотя оно подвергается более интенсивной обработке, большая часть полезных веществ в нём сохраняется, и его можно долго хранить без холодильника.

Стерилизованное молоко имеет длительный срок хранения, но наименее полезно, поскольку высокие температуры значительно снижают содержание витаминов и меняют структуру белка.

Таким образом, если у вас в приоритете полная безопасность продукта и длительный срок хранения — выбирайте стерилизованное молоко. Если более важным является сохранение в продукте полезных веществ — покупайте пастеризованное и ультрапастеризованное молоко.

А что такое нормализованное молоко?

Ранее Telegraf.news писал, что значит “нормализованное” молоко и в чём его отличие от цельного. Журналисты Telegraf.news разобрались в деталях, чтобы понять, какое полезнее и помочь вам сделать осознанный выбор.

Что скрывается за надписью «нормализованное» на этикетке молока? Вот чем отличается от цельного