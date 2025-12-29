Белорусский производитель "запретил" хранить молоко

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Опубликовано: 29.12.2025 16:15 , Обновлено: 29.12.2025

Могилёвский производитель молочной продукции "Бабушкина крынка" "запретил" хранить своё молоко после вскрытия упаковки. Такую категоричную надпись недавно заметили белорусы на бутылках с ультрапастеризованным молоком, чем не преминули поделиться в соцсетях.

То, что молоко, как любая другая продукция, после вскрытия упаковки долго не хранится даже в холодильнике, ни для кого не новость. Нарушая герметичность упаковки, вы открываете путь для неуловимых глазу бактерий, которые неизбежно роятся в воздухе. Попадая с воздухом в бутылку, там начинается активное размножение микроорганизмов. В результате молоко потихоньку скисает и вот вкус вашего привычного утреннего кофе с молоком уже не тот, как и запах, и текстура продукта.

Ультрапастеризованное молоко считается более устойчивым, поэтому обычно остаётся свежим после вскрытия бутылки дольше, чем пастеризованное, но всё равно его нужно отправлять в холодильник, если вы не хотите, чтобы молоко тут же скисло.

Раньше всю эту информацию можно было прочесть на упаковке: изготовлено тогда-то, условия хранения такие-то, после вскрытия хранить не более определённого количества дней. Каково же было удивление одной из пользовательниц Threads, когда она не увидела всей этой привычной информации, когда на днях решила свериться с этикеткой. Вместо этого она прочитала категоричное заявление производителя, который больше звучит как запрет: “После вскрытия упаковки не хранить”.

“Извините, а она всегда была? Или недавно появилась? Теперь молоко для кофе хранению в пару дней не подлежит? Из чего молоко? Не из молока?”, - удивилась девушка, поделившись фото упаковки и обратившись за помощью к другим обитателям соцсети.

В комментариях нашлись те, кто также заметил это изменение: раньше производители указывали конкретные сроки хранения продукта после вскрытия упаковки, теперь же этого нет. Некоторые объяснили это изменением технических условий. Причём, судя по комментариям, эти изменения затронули не только само молоко, но и другие молочные продукты, в частности, сметану.

Впрочем, судя по комментариям и фото, которыми делились интернет-пользователи в ветке, не все производители так категоричны, как “Бабушкина крынка”. Другие просто отказались от указания точных сроков хранения продукта после вскрытия упаковки. Так, такие производители, как “Минская марка” или “Вясковы падворак” заменили их такой оговоркой: “Срок годности указан при хранении продукта в целой упаковке”.

Отметим, что сроки хранения молока (как в открытой упаковке, так и в нетронутой заводской упаковке) напрямую зависят от технологии его термической обработки. Пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное молоко в этом плане сильно отличаются. Каждая технологиях имеет свои особенности и по-разному влияет на здоровье человека. Ранее мы разобрались, какой вид молока действительно полезен для вашего рациона.

Так какое молоко лучше — пастеризованное, ультрапастеризованное или стерилизованное? Узнали, что происходит со вкусом