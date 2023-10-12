"Присматривает себе дачу" — В деревне Минской области оленя заметили прямо на улице
В одну из деревень Минской области пришел красавец-олень и прошелся прямо по улице. Его сняли на видео и выложили в TikTok, где ролик набрал более 184 тыс. просмотров и сотни комментариев.
“Идет олень, стал возле моего забора… Пугается, смотрит на машину соседа… О, побежал… Стал и смотрит… Пошел дальше», — активно, но шепотом, прокомментировал действия оленя автор видео.
[link href=“https://www.tiktok.com/@tanya1505_?refer=embed” title=“@tanya1505_” target=“blank” rel=“noopener”] @tanya1505 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F?refer=embed” title=“деревня” target=“_blank” rel=“noopener”] #деревня [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“осень” target=“_blank” rel=“noopener”] #осень [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BE?refer=embed” title=“белурась??” target=“_blank” rel=“noopener”] #белурась?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B5%D1%81?refer=embed” title=“лес” target=“_blank” rel=“noopener”] #лес [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/2023%E2%9D%A4%F0%9F%98%8D?refer=embed” title=“2023❤?” target=“_blank” rel=“noopener”] #2023❤? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7287941946461391622?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ?Танюша?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ?Танюша? [/link]
Как написала пользовательница @tanya1505, которая выложила ролик, оленя заметили на улицах деревни Блужский бор Пуховичского района Минской области.
К слову, позже видео опубликовали в одном из гомельских пабликов, поэтому многие подумали, что неожиданного гостя сняли именно под Гомелем.
Впрочем, и под видео в TikTok, и в перезалитых роликах в других соцсетях пользователи оставили сотни комментариев.
- “Красавец”.
- “Присматривает себе дачу”.
- “Разведчик”.
- “Король лесов”.
- “Мужчины, не обижайтесь когда вас называют оленем, это комплимент”.
- “Какая прелесть ? Грация ? ?.
- “Почему гость, это мы гости, а он как раз хозяин☝️?”.
- “Это вам не лось”.
При этом зрители оценили не только грациозного оленя, но и оператора.
- “Озвучка супер”.
- “Можно я вас буду включать перед сном вместо колыбельной”.
- “Божественный голос. Вы сделали мой день”.
- “Меня улыбнуло от комментария к видео!”.
- “Оператор — комментатор от Бога”.
Хотя, некоторые посчитали, что “если на эту озвучку наложить музыку из ходячих мертвецов, очень кринжово выйдет?”.
Кстати, девушка также выкладывала не менее удивительное видео “гарема оленей”.
[link href=“https://www.tiktok.com/@tanya1505_?refer=embed” title=“@tanya1505_” target=“blank” rel=“noopener”] @tanya1505 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7288121909189954309?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ?Танюша?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ?Танюша? [/link]
«Один недостаток — грызет провода» — Белорус рассказал, как ручной олень Федор помогает по хозяйству
В Минском лось напал на собаку
Тем временем в Сети также появилось видео, как человек встретился с лосем прямо в Минске — во время прогулки по лесополосе в районе Ангарской.
На нем видно, как дикое животное ударило маленького мопса копытом.
Как сообщил Onliner, девушка-автор ролика не пострадала. А вот что с собакой — на момент написания материала неизвестно.
Ранее Телеграф писал, что в деревне Столпище Кировского района Могилевской области лось напал на пару пенсионеров прямо во дворе их собственного дома.
В Могилёвской области лось напал на пенсионеров прямо во дворе дома