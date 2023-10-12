"Присматривает себе дачу" — В деревне Минской области оленя заметили прямо на улице

🎥 Видео

Опубликовано: 12.10.2023 12:17 , Обновлено: 12.10.2023

В одну из деревень Минской области пришел красавец-олень и прошелся прямо по улице. Его сняли на видео и выложили в TikTok, где ролик набрал более 184 тыс. просмотров и сотни комментариев.

“Идет олень, стал возле моего забора… Пугается, смотрит на машину соседа… О, побежал… Стал и смотрит… Пошел дальше», — активно, но шепотом, прокомментировал действия оленя автор видео.

Как написала пользовательница @tanya1505, которая выложила ролик, оленя заметили на улицах деревни Блужский бор Пуховичского района Минской области.

К слову, позже видео опубликовали в одном из гомельских пабликов, поэтому многие подумали, что неожиданного гостя сняли именно под Гомелем.

Впрочем, и под видео в TikTok, и в перезалитых роликах в других соцсетях пользователи оставили сотни комментариев.

“Красавец”.

“Присматривает себе дачу”.

“Разведчик”.

“Король лесов”.

“Мужчины, не обижайтесь когда вас называют оленем, это комплимент”.

“Какая прелесть ? Грация ? ?.

“Почему гость, это мы гости, а он как раз хозяин☝️?”.

“Это вам не лось”.

При этом зрители оценили не только грациозного оленя, но и оператора.

“Озвучка супер”.

“Можно я вас буду включать перед сном вместо колыбельной”.

“Божественный голос. Вы сделали мой день”.

“Меня улыбнуло от комментария к видео!”.

“Оператор — комментатор от Бога”.

Хотя, некоторые посчитали, что “если на эту озвучку наложить музыку из ходячих мертвецов, очень кринжово выйдет?”.

Кстати, девушка также выкладывала не менее удивительное видео “гарема оленей”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@tanya1505_?refer=embed” title=“@tanya1505_” target=“blank” rel=“noopener”] @tanya1505 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7288121909189954309?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ?Танюша?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ?Танюша? [/link]

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В Минском лось напал на собаку

Тем временем в Сети также появилось видео, как человек встретился с лосем прямо в Минске — во время прогулки по лесополосе в районе Ангарской.

На нем видно, как дикое животное ударило маленького мопса копытом.

Как сообщил Onliner, девушка-автор ролика не пострадала. А вот что с собакой — на момент написания материала неизвестно.

Ранее Телеграф писал, что в деревне Столпище Кировского района Могилевской области лось напал на пару пенсионеров прямо во дворе их собственного дома.

В Могилёвской области лось напал на пенсионеров прямо во дворе дома