В Могилёвской области лось напал на пенсионеров прямо во дворе дома

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Опубликовано: 09.06.2023 08:25 , Обновлено: 09.06.2023

В деревне Столпище Кировского района Могилевской области лось напал на пару пенсионеров прямо во дворе их собственного дома. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, а вот самого виновника происшествия пришлось отлавливать лесникам.

Всё произошло рано утром 7 июня. Для пенсионеров (мужчины, 1939 года рождения, и женщины, 1948 года рождения) неожиданный визит лесного жителя закончился госпитализацией с черепно-мозговой травмой и ушибами, сообщила Кировская районная газета.

Как сообщил старший инспектор СПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский, когда на место ЧП прибыли спасатели, лось уже скрылся в лесу. На его поиски отправили специалистов. Однако, и в своей естественной среде обитания дикое животное ничуть не успокоилось - лесникам также досталось от агрессивного лося. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего и решается судьба животного.

Тем временем в МЧС, в связи с таким неординарным поведение дикого животного, напомнили о правилах безопасности, которые следует соблюдать в подобных случаях:

не предпринимать никаких самостоятельных действий по отлову диких животных, забредших в населённый пункт

сохранять спокойствие, не проявлять агрессии, не поворачиваться к ним спиной и не делать резких движений

не убегать, а по возможности медленно отойти на безопасное расстояние или стать спиной к дереву или стене здания

при возможности - зайти в дом и не покидать его до исчезновения опасности

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