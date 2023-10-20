«Пришлось побороться» - Жительница Ошмян поймала в реке щуку в 10,2 кг

📷 Фото

Опубликовано: 20.10.2023 10:29 , Обновлено: 20.10.2023

Жительнице города Ошмяны Гродненской области удалось поймать огромную щуку весом 10,2 кг на реке Вилия. Свой рекордный улов женщина вытащила в одиночку, причём повезло ей, по собственному признанию, "вопреки всем рыбацким приметам".

Как рассказала Лилия Неверкевич, тот день по всем рыбацким приметам был не самым благоприятным для клёва, а в довершение ко всему на рыбалку она оправилась с новыми, непроверенными снастями. Однако, именно они, по словам женщины, и помогли ей вытащить на берег рекордный трофей.

“Правда, пришлось спуститься в воду и серьёзно побороться. Еле достала её на берег”, — рассказала она местному изданию “Ашмянскi веснiк”.

Фото: "Ашмянскi веснiк"

Между тем, это не первый серьезный трофей за шесть лет, на протяжении которых женщина увлечённо занимается рыбалкой. На её счету имеется также 10-килограммовый карп, а также жерех весом 4,5 кг, щука в 3,7 кг и белый амур в 6,3 кг.

По словам Лилии Неверкевич, рыбалка - это “целая наука” и весьма времязатратное хобби, “того стоит”.

“Время, которое теряешь на рыбалку, компенсируется непередаваемыми эмоциями и ощущениями, которые подпитывают тебя всю следующую неделю. Рыбалка, общение с природой дают силы и энергию”, - отметила женщина.

Ранее Телеграф рассказывал, как компания рыбаков на реке Днепр в Лоевском районе словила огромного сома, вес которого, по их оценкам, превышал 100 кг. Возможно, с весом рыбаки и ошиблись (взвешивание не проводили, а рыбу отпустили на волю), но по виду она на самом деле была огромной — длиной примерно в человеческий рост.

«Монстр!» — Под Лоевом рыбаки выловили из Днепра 100-килограммового сома

А на на Припяти рыбакам удалось поймать гигантского сома весом под 90 кг.

«Вес около 90 кг» — На Припяти рыбак поймал гигантского сома