📊 Анализ

Опубликовано: 19.03.2025 14:10 , Обновлено: 19.03.2025

Появились первые долгосрочные прогнозы погоды на лето 2025 года для Европы. Прогнозы, опубликованные на портале Severe Weather Europe, указали на динамичную атмосферную картину. После дождливого начала лета середина и конец сезона обещают быть сухими и с «потенциалом аномальной жары» на большей части континента. Всю информацию о прогнозах по Беларуси проанализировал телеграм-канал nadvorie.

Рубеж весны и лета

Анализ аномалий атмосферного давления показал преобладание области низкого давления («Н» на карте) над западной и северо-западной Европой и области высокого давления («В») над востоком и северо-востоком. Это может привести к преобладанию южных ветров над западной и центральной Европой, несущих влагу из Средиземноморья.

Иллюстрация: t.me/nadvorie

Для Беларуси это означает преимущественно антициклональную погоду (т. е. малооблачную и без осадков) в тёплых секторах циклонов. Ожидается тёплая погода на 1,5-2°C выше нормы на востоке и северо-востоке Европы, а значит и у нас.

Что касается осадков, то на большей части Европы прогнозируется их количество выше нормы. Более сухая погода ожидается на юго-востоке континента.

Прогноз температур на начало лета-2025. Иллюстрация: t.me/nadvorie

Лето-2025 (по данным ECMWF)

Июнь . Область низкого давления над северной Атлантикой с возможным распространением на северо-запад Европы, гребень высокого давления над востоком, распространяющийся к Скандинавии. Для Беларуси: температура чуть выше нормы, количество осадков в пределах нормы.

Июль . Область низкого давления над севером Европы и северной Атлантикой, область высокого давления (так называемый Ω-блок, то есть устойчивый антициклон) над центральной и северной частями Европы. Для Беларуси: жаркая (особенно на западе) и сухая погода. Вероятна засуха и аномальная жара.

Прогноз осадков на лето-2025 по модели Cansips. Иллюстрация: t.me/nadvorie

Август . Обширная зона высокого давления над центральной и северной Европой, блокирующая поступление влажного воздуха из Атлантики. Для Беларуси: тёплая погода, количество осадков около нормы.

Стоит помнить, что это лишь первый долгосрочный прогноз и ситуация может многократно измениться.

[info_b]Severe Weather Europe — это веб-сайт, специализирующийся на прогнозировании и освещении экстремальных погодных явлений в Европе. Он предоставляет информацию о штормах, грозах, торнадо, сильных снегопадах, аномальных жаре и холоде, наводнениях и других опасных погодных условиях.[/info_b]

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