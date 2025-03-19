«Потенциал аномальной жары» — Каким будет лето в Беларуси? Европейские синоптики поделились первыми прогнозами
Появились первые долгосрочные прогнозы погоды на лето 2025 года для Европы. Прогнозы, опубликованные на портале Severe Weather Europe, указали на динамичную атмосферную картину. После дождливого начала лета середина и конец сезона обещают быть сухими и с «потенциалом аномальной жары» на большей части континента. Всю информацию о прогнозах по Беларуси проанализировал телеграм-канал nadvorie.
Рубеж весны и лета
Анализ аномалий атмосферного давления показал преобладание области низкого давления («Н» на карте) над западной и северо-западной Европой и области высокого давления («В») над востоком и северо-востоком. Это может привести к преобладанию южных ветров над западной и центральной Европой, несущих влагу из Средиземноморья.
Для Беларуси это означает преимущественно антициклональную погоду (т. е. малооблачную и без осадков) в тёплых секторах циклонов. Ожидается тёплая погода на 1,5-2°C выше нормы на востоке и северо-востоке Европы, а значит и у нас.
Что касается осадков, то на большей части Европы прогнозируется их количество выше нормы. Более сухая погода ожидается на юго-востоке континента.
Лето-2025 (по данным ECMWF)
Июнь . Область низкого давления над северной Атлантикой с возможным распространением на северо-запад Европы, гребень высокого давления над востоком, распространяющийся к Скандинавии. Для Беларуси: температура чуть выше нормы, количество осадков в пределах нормы.
Июль . Область низкого давления над севером Европы и северной Атлантикой, область высокого давления (так называемый Ω-блок, то есть устойчивый антициклон) над центральной и северной частями Европы. Для Беларуси: жаркая (особенно на западе) и сухая погода. Вероятна засуха и аномальная жара.
Август . Обширная зона высокого давления над центральной и северной Европой, блокирующая поступление влажного воздуха из Атлантики. Для Беларуси: тёплая погода, количество осадков около нормы.
Стоит помнить, что это лишь первый долгосрочный прогноз и ситуация может многократно измениться.
[info_b]Severe Weather Europe — это веб-сайт, специализирующийся на прогнозировании и освещении экстремальных погодных явлений в Европе. Он предоставляет информацию о штормах, грозах, торнадо, сильных снегопадах, аномальных жаре и холоде, наводнениях и других опасных погодных условиях.[/info_b]
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