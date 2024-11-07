Похороны в космосе становятся все более популярными. Сколько стоит и как стать звездой после смерти?

Опубликовано: 07.11.2024 09:10 , Обновлено: 05.11.2024

С каждым годом похороны в космосе становятся все более популярным выбором для тех, кто хочет оставить свой след в бескрайних просторах Вселенной. Эта уникальная практика предлагает не только возможность покинуть Землю, но и стать частью космического наследия, которое будет существовать миллиарды лет. Рассказываем, как возникла такая идея, кто оказывает услуги и сколько стоит стать после смерти частью настоящей звезды.

С чего начались космические похороны?

Первым с идеей запуска человеческих останков в космос с помощью обычных ракет выступил писатель-фантаст Нил Р. Джонс. Он описал ее в повести «Спутник Джеймсона», которая была опубликована в популярном журнале Amaizing Stories в 1931 году. Позже, в 1965 году, идея космических похоронных служб появилась в фильме «Любимый».

В 1977 году журналист Ричард ДеГрута в газете The Seattle Times описал такие похороны как интересную альтернативу. С 1997 года идею подхватила и воплотила в жизнь частная компания Celestis, которая уже успешно провела множество космических похорон.

«Мне нравится идея, что мы родились из звездной пыли и, как звездная пыль, упадем обратно на Землю», - якобы сказал астронавт Жан-Франсуа Клервуа, чьи слова охотно цитируют покорившие космос похоронные компании.

Первые символические «похороны» на орбите состоялись в 1992 году. Космический шаттл НАСА «Колумбия» послужил катафалком, доставив в космос небольшую часть кремированных останков Джина Родденберри, американского сценариста и телепродюсера, создателя сериала «Звездный путь», создателя телесериалов «Андромеда» и «Земля: последний конфликт».

За проектом стояли астронавт НАСА Джеймс Уэзерби и жена режиссера Меджел. Астронавт взял с собой в космос только часть праха Джина. Он поместил урну размером с губную помаду среди своих «личных вещей», чтобы взять ее на борт шаттла.

Ранее Меджел Родденберри получила разрешение от администратора НАСА Дэна Голдина исполнить мечту своего покойного мужа о полете в космос. Полет праха носил «неофициальный» характер. Прах полетел в космос и вернулся на Землю.

Эта экспедиция положила начало новой тенденции - суборбитальным полетам с грузом крошечных урн на борту. В первых полетах капсулы с прахом отправлялись на орбиту за 700 долларов в качестве рекламной акции. Когда идея стала достаточно популярной, цены выросли.

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Пионер посмертных космических полетов

На этом космические путешествия покойного Джина Родденберри не закончились. 21 апреля 1997 года он снова полетел. На этот раз в виде 7 граммов кремированных останков, на борту коммерческого космического корабля Celestis. Его сопровождали другие кремированные покойники, в том числе Тимоти Лири - американский писатель и психолог, экспериментировавший с ЛСД, Джерард О’Нилл - американский физик, футуролог и еще 21 пионер космических захоронений.

Ракета «Пегас» кружила над нашей планетой до 2002 года, пока не сошла с орбиты и не сгорела вместе с пеплом в атмосфере.

Ракета "Пегас"

На этом космические полеты праха Джина Родденберри не закончились. В следующий раз полет должен был быть направлен в дальний космос. Запуск был запланирован на 2009 год. Предполагалось, что прах будет вечно циркулировать в космосе. Однако запуск не состоялся. То же самое произошло и в 2016 году, но на этот раз провалился экспериментальный план запуска солнечного паруса Sunjammer с урной Родденберри на борту.

В августе 2021 года, к 100-летию со дня рождения Джина Родденберри, НАСА использовало свою сеть дальнего космоса и отправило увековеченное изображение режиссера в звездную систему 40 Эридана. Это вымышленная планета Вулкан, которую создал умерший режиссер. Записанный сигнал должен достигнуть звезды в начале 2038 года.

8 января 2024 года с мыса Канаверал (штат Флорида, США) в космос была запущена еще одна часть праха Родденберри. Также на борту был доставлен прах Нишель Николс, американской актрисы, сыгравшей роль Нийоты Ухуры в сериале «Звездный путь», и Дугласа Трамбулла, создателя спецэффектов для сериала «Звездный путь» и фильма „2001:Космическая одиссея“. Их прах должен покинуть Солнечную систему и бесконечно дрейфовать в космосе.

Нишель Николс в роли Нийоты Ухуры и Дуглас Трамбулл

Могила на Луне

Первое захоронение на Луне состоялось после смерти Юджина Шумейкера, американского астронома и геолога. В 1998 году зонд Lunar Prospector доставил на Луну несколько десятков граммов его праха. За миссией стояли НАСА и коллега Шумейкера Кэролин Порко, профессор Университета Аризоны. Она предложила и осуществила своего рода дань уважения другу.

Астроном трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии в Австралии во время экспедиции по поиску кратеров от удара метеорита. Порко передала сожженные останки директору миссии Lunar Prospector Скотту Хаббарду в Исследовательском центре НАСА. К пеплу прилагался кусок латунной фольги с выгравированным изображением кометы Хейла-Боппа, изображением метеоритного кратера на севере Аризоны и фрагментом произведения Шекспира «Ромео и Джульетта». Космический корабль был запущен 6 января 1998 года и достиг южного полюса Луны 31 июля 1999 года.

Юджин Шумейкер

«Похоронные» миссии на Луну сегодня предлагают как Elysium Space, так и Celestis. К сожалению, запланированная на 24 января этого года экспедиция в рамках миссии Astrobotic Technology из Питтсбурга не достигла Луны из-за неисправности космического корабля. Ракета вернулась на Землю, полностью сгорев в атмосфере нашей планеты.

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Сколько стоят похороны в космосе?

Спрос на космические похороны растет и становится широко доступным. Конечно, это церемония не для обычного человека. Стоимость космических похорон варьируется в зависимости от выбранной услуги. Например, компания Celestis предлагает похоронные услуги в космосе от 2 995 до более 25 000 долларов США.

Самые дешевые похороны подразумевают короткий полет, пересекающий границу космоса, без попыток достичь орбитальной высоты. Останки не сгорают и возвращаются на Землю.

Эта услуга исчезает, поскольку приводит к увеличению количества космического мусора, которое уже является тревожным объемом. Данные показывают, что существует более 200 000 частиц космического мусора размером от 1 до 10 сантиметров и более миллиона более мелких частиц весом менее 1 сантиметра. Такие частицы могут повредить ракеты и спутники в космосе.

Celestis, новаторская космическая похоронная компания, запускает Luna Service, которая будет специализироваться на транспортировке праха умерших на Луну. На этом амбициозные планы Celestis не заканчиваются, они хотят реализовать новый сервис под названием Voyager Service, который заберет останки любого, кто заплатит за бесконечное путешествие по космосу. Как они рекламируют: корабль «Вояджер» предназначен для того, чтобы проникнуть глубоко в центр Вселенной, исследуя новые миры и галактики.

Есть также планы по более близким захоронениям на соседней планете Марс. Это все еще песня будущего, но провидцы уже представляют себе марсианские некрополи. Возможно, следующим станут туристические и паломнические полеты к могилам близких на Красной планете?

Как стать звездой после смерти?

Американская компания Elysium Space вышла на похоронный рынок с новым космическим предложением. Он предлагает возможность отправить прах близкого человека на орбиту на миниатюрном спутнике. Базовый блок, получивший название LEO CubeSat, имеет емкость один литр и размеры куба 10×10×10 см. За вращением небольшого спутника - урны - близкие могут следить благодаря специальному приложению для смартфона. Миссия продлится 2 года, после чего космическая урна войдет в атмосферу и будет видна на ночном небе в виде падающей звезды. Останки погибших превратятся в звездную пыль.

Заинтересовавшиеся такими похоронами с впечатляющим финалом, сделавшие заказ, получат по почте набор, содержащий специальную капсулу для праха. В него нужно высыпать часть останков умершего и отправить в штаб-квартиру Elysium Space. Как уверяют в своем предложении космические «ритуальщики»: капсула бережно и почтительно помещается в специальный модуль космического корабля. А потом просто взлетает к звездам.

На своем веб-сайте они рекламируют эти необыкновенные похороны так: «(…) Вместо того, чтобы смотреть вниз на землю, вспоминая тех, кто скончался, мы можем поднять глаза на вечную красоту ночного неба, зная, что наши близкие всегда рядом с нами”.

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