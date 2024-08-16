Астронавт NASA показал, как выглядит северное сияние из космоса
Астронавт NASA Мэтью Доминик поделился в соцсети Х видео с снятым из космоса северным сиянием. Посмотрите, как это выглядит.
Американский астронавт снял видео с северным сиянием, находясь на борту Международной космической станции (МКС).
“Замедленная съемка заката Луны, озаренного потоками красного и зеленого сияния, за которым следует восход солнца, освещающего «Союз» светло-голубым светом», — написал астронавт в подписи к видео.
Красотой открывшегося зрелища впечатлились и в самом NASA.
«Эти видео никогда не устареют», - написали они в комментариях под роликом астронавта.
Мэтью Доминик стартовал на МКС 3 марта 2024 года в качестве командира миссии NASA SpaceX Crew-8.
Он служит бортинженером на борту орбитальной лаборатории и, как ожидается, проведет на МКС около шести месяцев, хотя его возвращение на Землю может быть отложено из-за проблем с Boeing Starliner.