Берёзовый сок начали заготавливать лесхозы одной из областей Беларуси. За сколько продают?

Опубликовано: 12.03.2025 08:25 , Обновлено: 12.03.2025

Министерство лесного хозяйства Беларуси 11 марта сообщило о старте сезона заготовки берёзового сока в одной из областей Беларуси. Массовой заготовка, по словам специалистов ведомства, станет уже "в ближайшее время", а пока ведомство озвучило ориентировочные цены для тех, кто не захочет самостоятельно добывать берёзовый сок в лесу, а решит закупиться в ближайшем лесхозе.

Раньше других заготавливать березовый сок начали лесхозы Гродненской области. С началом активного сокодвижения в марте приобрести его можно будет в любом районе - или в лесхозе, или прямо на лесосеке, где сотрудники лесхоза собирают сок. В последнем случае цена на берёзовик будет ниже, чем в лесхозе, поскольку вы сами берёте на себя расходы по транспортировке.

Конкретные точки продаж берёзового сока, а также места для самозаготовки каждый лесхоз определяет самостоятельно, поэтому если вы решили закупиться берёзовиком “из первых рук”, достаточно зайти на официальный сайт ближайшего к вам лесхоза. Цены же можно уточнить по телефону в областном государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Пока в Минлесхозе озвучили лишь ориентировочную цену нового сезона - от 0,27 до 0,36 копеек за литр. Эта цена - без учёта тары, которую придётся оплатить отдельно, если вы не запасётесь собственной. Так, сок в пластиковых бутылках объёмом 5 литров обойдётся ориентировочно в 4 рубля , объёмом 10 литров - в 8 рублей .

Именно такие цены ранее озвучили, в частности, в Слонимском лесхозе.

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Тем же, кто пожелает самостоятельно заготовить сок, всё равно придётся обратиться в лесничество, чтобы не нарушить закон и не поплатиться штрафом. В лесничестве специалисты смогут выделить под подсочку конкретные деревья на конкретном участке леса.

[info_b]По данным Минлесхоза, в 2025 году белорусские лесхозы планируют заготовить и продать не менее 2100 тонн березового сока.[/info_b]

Кстати, предстоящее похолодание, о котором предупредили синоптики, по оценке Минлесхоза, “не должно отрицательно сказаться на процессе” сокозаготовки. Специалисты выразили надежду на то, что оно, наоборот позволит продлить сезон заготовки березового сока.

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, в лесхозах назвали самое подходящее время для сбора берёзового сока, а также основные правила заготовки, в том числе то, чего делать категорически нельзя.

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