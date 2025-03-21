"Очень хитрые" — В Гродненском лесхозе объяснили, почему лисы стали чаще заходить в город. Как распознать бешеную?

🎥 Видео

Опубликовано: 21.03.2025 13:59 , Обновлено: 21.03.2025

В Гродно все чаще встречают диких лис. Подтверждающие фото и видео то и дело появляются на просторах интернета, неизменно вызывая всеобщее удивление. Как лесной зверь сумел проникнуть на городские улицы и что ему здесь надо? Представляет ли рыжая плутовка опасность для человека? Принимая во внимание, что на днях она безжалостно растерзала местного кота, журналистка Telegraf.news задала эти вопросы Гродненскому лесхозу.

Где уже видели лис в Гродно?

В последнее время рыжих гостей то и дело замечают в разных частях Гродно: на центральных улицах, в зоопарке, Румлевском парке, Озерском шоссе, микрорайоне Ольшанка— буквально везде.

Почему заходят в город?

Специалисты Гродненского лесхоза подтвердили: лисы действительно зачастили в город. И объяснили это тем, что люди все больше ступают на их землю, расширяя границы населенных пунктов ближе к лесу.

“А лисы - это такие животные, которые не боятся человека: заходят к нему, нападают, делают вред. Они очень смелые и хитрые. И так было всегда”, - рассказал Виктор Моджеевский, лесничий Гродненского лесничества Гродненского лесхоза.

Фото Гродненского лесхоза

Он также отметил, что “этот зверь очень изворотлив, когда хочет есть. А сейчас у лис как раз появляется потомство, которое надо кормить, и самим откормиться после зимы”.

“Поэтому они и могут заходить поглубже в населенные пункты - искать себе там покушать. Это одна из основных причин, больше никаких. Человек приближается к лесу - и лиса идет к человеку, потому что у него есть мусорки с едой. Она чувствует, что можно себе там что-то накопать и начинает привыкать к городу”, - добавил Виктор Моджеевский.

Фото Гродненского лесхоза

“Бешеных не так уж и много”

Он и сам нередко видел лис в городе. Причем совершенно растерянных и шокированных из-за того, что попали в такую среду. Ведь вокруг люди и машины. По словам лесничего, “нередко животные мечутся из стороны в сторону и не знают, куда удрать. А бешеных, в принципе, не так уж и много - это редкий случай”.

Представитель Гродненского лесхоза сообщил: “Сейчас лисы просто хотят себя прокормить и прожить. Поэтому лезут к людям и заходят подальше в города”.

Фото Гродненского лесхоза

Как распознать, что лиса бешеная?

По словам лесничего, лиса избегает контакта с человеком.

“Она сама его боится. Если хищник на вас не реагирует, то, вероятно, находится в замешательстве, отвлекается на другое происходящее или недопонимает, что подходит кто-то еще. Такие ситуации бывают”, - пояснил он.

И также дополнил, что в любом случае зверь рано или поздно увидит человека и начнет убегать: “Это нормальная, адекватная реакция здоровой лисы. Любое дикое животное, если оно не больное, сторонится людей”.

Снимок из фотоловушки, фото Гродненского лесхоза

Виктор Моджеевский уверяет, что нетрудно понять, бешеная лиса или нет.

“Когда видите, что она не утекает, а, наоборот, идет к вам навстречу, надо менять свое направление и искать, куда от нее спрятаться. Если уж такое случится. Но я думаю, вряд ли. Даже если лиса больная, очень маловероятно, что она будет специально нападать на человека. Последнему самому надо спровоцировать эту агрессию”, - пояснил лесничий.

Что же делать, если вы тот самый счастливчик, который идет по городу и видит бегущую лису? Виктор Моджеевский призвал ни в коем случае не догонять лису и не пытаться ее погладить.

“А то у нас некоторые бесстрашные люди думают, что это все-таки мирное животное. Нет, даже безобидная белка может укусить очень болюче”, - напомнил специалист.

Кадр из фотоловушки, фото Гродненского лесхоза

Он также подчеркнул, что вопросы бешеных лис в Гродно отрабатывает ветеринарная служба. Никакие другие организации - ЖКХ или САХ - этим не занимаются.

“Если у вас есть подозрения, что животное может быть бешеным, звоните в Ветеринарную службу. А уже там специалисты примут меры, как ее безопасно отловить и обследовать. Все нужно делать правильно, - заключил собеседник.

Фото Гродненского лесхоза

Ранее Telegraf.news писал о том, что жители микрорайона Ольшанка в Гродно обеспокоились участившимися визитами лис. По их словам, рыжие хищники начали вести себя в городе «по-хозяйски» и представлять опасность для домашних животных и людей.

«На глазах у всех растерзала кота» — Жители Гродно пожаловались на «нашествие» лис