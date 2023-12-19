Под Полоцком охотники устроили лечебные растирания лосёнку и отпустили в лес
Недалеко от деревни Рудня в Витебской области охотники наткнулись на лосёнка который провел в холодной воде более 2 часов. Видео спасения появилось в Тик Токе.
Мужчины не оставили в беде животное, а помогли выбраться, после чего отогнали подальше от реки и дороги.
Судя по видео, они даже устроили ему согревающие растирания. Правда, лосенок явно был в шоке, чтобы оценить доброту охотников и какое-то время упирался, не понимая, что его отпускают в лес.
[link href=“https://www.tiktok.com/@novopolotsk_polotsk?refer=embed” target=“_blank” title=“@novopolotsk_polotsk” rel=“noopener”] @novopolotsk_polotsk [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA?refer=embed” title=“новополоцк” target=“_blank” rel=“noopener”] #новополоцк [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5?refer=embed” title=“глубокое” target=“_blank” rel=“noopener”] #глубокое [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“верхнедвинск” target=“_blank” rel=“noopener”] #верхнедвинск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA?refer=embed” title=“полоцк” target=“_blank” rel=“noopener”] #полоцк [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7313829923234941702?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - Novopolotsk_polotsk.by” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Novopolotsk_polotsk.by [/link]
Под Гродно лось стал на колени прямо на дороге
[link href=“https://www.tiktok.com/@2gorodaby?refer=embed” target=“_blank” title=“@2gorodaby” rel=“noopener”] @2gorodaby [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA?refer=embed” title=“полоцк” target=“_blank” rel=“noopener”] #полоцк [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA?refer=embed” title=“новополоцк” target=“_blank” rel=“noopener”] #новополоцк [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“витебск” target=“_blank” rel=“noopener”] #витебск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7313862869816118022?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - ПОЛОЦК И НОВОПОЛОЦК” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ПОЛОЦК И НОВОПОЛОЦК [/link]
Ранее Телеграф сообщил, что дикий кабан в Смолевичском районе Минской области вблизи деревни Шабуни 16 декабря напал на охотника, и убил его. Это произошло во время охоты.