Под Гродно лось стал на колени прямо на дороге

🎥 Видео

Опубликовано: 16.12.2022 13:07 , Обновлено: 16.12.2022

Белорус ехал по дороге и внезапно между Озерами и Острино в 35 км от Гродно увидел лося. Животное вело себя очень необычно. Угадаете, почему?

Видео опубликовало издание «АвтоГродно». Оказывается, лось стал на колени, чтобы… поесть снег прямо с проезжей части.

«Ай, как вкусно было», — слышно за кадром голос автора видео.

По его словам, лоси выходят на дорогу из-за нехватки минералов.

Кстати, ранее недалеко от деревни Озера Гродненской области произошло то, что, кажется, бывает только в Беларуси. Девушка внезапно увидела на трассе… зубра.

«Какой же здоровый, мамочки!» — Под Гродно на дороге случилось то, что могло только в Беларуси