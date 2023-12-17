Дикий кабан убил охотника под Минском

Опубликовано: 17.12.2023 14:10 , Обновлено: 17.12.2023

Дикий кабан в Смолевичском районе Минской области вблизи деревни Шабуни 16 декабря напал на охотника, и убил его. Это произошло во время охоты.

В Следственном комитете рассказали, что дикое животное выбежало на 40-летнего минчанина и напало на него. На крики о помощи прибежали другие охотники и убили кабана.

Однако спасти жизнь своего коллеги не смогли. Тот скончался от нанесенных животным ран на месте происшествия, [link href=“https://smolevichi-24.by/16122023/dikij-kaban-ubil-ohotnika-v-smolevichskom-rajone/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] местное издание Smolevichi24.by.

Ранее Телеграф писал, что в Колодищах под Минском по улице Шпитальника 23 января 2022 года среди жилых домов гулял дикий кабан. Животное на видео засняли местные жители.

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