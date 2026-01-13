Под Бобруйском косуля погрелась в кабине трактора - "Накормили и отпустили"

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Опубликовано: 13.01.2026 14:24 , Обновлено: 13.01.2026

Необычная встреча на днях произошла у работников Любоничкого лесничества (Могилёвская область), которые расчищали местные дороги после прошедших обильных снегопадов. У поселка Крапивка Бобруйского района из леса к ним вышла косуля. Обычно осторожный и даже пугливый зверь на удивление сам пошёл к людям и даже не отказался от фотосессии, причём весьма необычной - прямо в кабине трактора рабочих.

“Сразу стало понятно, что зверь голодный. Покормили хлебушком. Оказалось, что косуля даже не против погреться в кабине трактора”, - рассказали работники лесничества районной газете “Кiравец”. И поделились занятными кадрами: действительно, косуля, действительно - в кабине рабочего трактора “Беларус”.









По словам директора Бобруйского лесхоза Андрея Цвирко, эта внезапная встреча с диким обитателем леса обернулась лишь благополучными последствиями для обеих сторон.

“Накормили её, согрели и выпустили в природу”, - рассказал Цвирко.

Увы, далеко не всегда встреча с этими милыми волоокими животными сулит людям приятные минуты общения с представителем дикой природы. Выход животного к людям сам по себе, по словам специалистов, должен скорее насторожить, чем умилить. Как правило, животные ведут себя лишь в исключительных случаях - когда сами находятся в опасности или когда могут представлять опасность для людей.

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Так, в ноябре этого года жителям одной из деревень в Молодечненском районе Минской области пришлось устроить целое ночное дежурство из-за забредшей во дворы дикой косули. Животное имело явные признаки болезни, поэтом люди вызвали санстанцию и дежурили практически всю ночь, опасаясь нападок на домашних животных от непредсказуемого зверя.

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