Жители деревни под Молодечно вышли на ночное дежурство из-за «бешеной» косули – «Зависала на месте, бросалась под машины»

🎥 Видео

Опубликовано: 18.11.2025 11:06 , Обновлено: 18.11.2025

В TikTok появилось видео, снятое жителями одной из деревень в Молодечненском районе Минской области. Туда на днях забрела дикая косуля с явными признаками болезни. Местные жители заподозрили у животного бешенства, вызвали санстанцию и дежурили практически всю ночь, опасаясь последствий для домашних животных.

Поведение дикого зверя, вышедшего к людям, сразу же вызвало подозрения. Косуля не просто не пугалась людей и оставалась в свете фонаря, но и демонстрировали более выраженные признаки болезни - крутилась вокруг своей оси, неестественно выгибала шею, ходила по кругу на одном месте.

“Пришлось дежурить до утра, следить за домашними животными, чтобы исключить их контакт с ней. Иногда она зависала в одном месте и вытаптывала траву до земли, а иногда её заносило на дорогу и бросало под проезжающие машины”, - описал странное поведение животного автор видео.

По его словам, лишь под утро специалисты приехали и усыпили животное, забрав тело на экспертизу.

Несмотря на то, что сами местные “поставили диагноз” животному - бешенство, некоторые комментаторы усмотрели в поведении косули признаки других заболеваний.

“Это не бешенство, а паразит, который заползает в мозг бедного животного и заставляет так ходить по кругу, как зомби”, - предположила одна из зрительниц ценуроз церебральный.

Это гельминтоз, при котором личинка ленточного червя Taenia multiceps (Coenurus cerebralis) поражает головной или спинной мозг. В народе заболевание известно как “вертлявка” именно из-за необычного поведения, которое проявляется у больного животного на финальной стадии заболевания. Чаще всего оно поражает овец или коз, но, действительно, встречается и у других видов.

Впрочем, другие комментаторы отметили, что при бешенстве многие животные, к примеру, ёжики или лисицы, также крутятся.

“А ещё есть характерное запрокидывание головы назад - 100% симптом бешенства”, - заметил один из зрителей.

Были и те, кто предположил, что животное просто “неудачно прыгнуло”, угодив под машину и получив травмы, но не погибнув.

Результаты экспертизы местным жителям пока не сообщили, но, по словам автора видео, и людям, и домашним питомцам сделали профилактические прививки.