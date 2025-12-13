Под Осиповичами целая комиссия выехала к косуле, которая «активно кушала и передвигалась»
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси сообщило, что в Могилёвской области, недалеко от Осипович, в деревне Вязье к людям вышла дикая косуля и не пыталась убежать.
На место отправили целую комиссии по оказанию помощи диким животным, оказавшимся в бедственном положении.
Специалисты провели наблюдение и сделали вывод.
«В ходе осмотра дикого животного установлено, что косуля активно питалась и передвигалась. При визуальном осмотре травм не обнаружено. В связи с чем было принято решение вернуть животное в естественную среду обитания», — сообщили в министерстве.