Под Осиповичами целая комиссия выехала к косуле, которая «активно кушала и передвигалась»

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Опубликовано: 13.12.2025 11:32 , Обновлено: 13.12.2025

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси сообщило, что в Могилёвской области, недалеко от Осипович, в деревне Вязье к людям вышла дикая косуля и не пыталась убежать.

На место отправили целую комиссии по оказанию помощи диким животным, оказавшимся в бедственном положении.

Специалисты провели наблюдение и сделали вывод.

«В ходе осмотра дикого животного установлено, что косуля активно питалась и передвигалась. При визуальном осмотре травм не обнаружено. В связи с чем было принято решение вернуть животное в естественную среду обитания», — сообщили в министерстве.