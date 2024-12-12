Почему все рыжие коты - самцы, а черепаховые - самки? Учёные объяснили, как цвет питомцев влияет на интеллект

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Опубликовано: 12.12.2024 15:37 , Обновлено: 12.12.2024

Цвет шерсти кошек - предмет, который вызывает немало интереса и споров в научных кругах. Так, учёные давно пытались узнать, по каким причинам окрас животного получается рыжим и черепаховым, а не каким-то другим. А ещё установить взаимосвязь между этим признаком и другими характеристиками животного. Почему кошки рыжие и правда ли, что это делает их глупее? Учёные нашли ответ.

У большинства млекопитающих, включая людей, рыжие волосы вызваны мутациями в одном белке клеточной поверхности, Mc1r, который определяет, будут ли клетки кожи, называемые меланоцитами, вырабатывать темный пигмент или более светлый красно-желтый пигмент. Мутации, которые делают Mc1r менее активным, заставляют меланоциты «застревать», вырабатывая светлый пигмент.

Однако в случае с кошками ген, кодирующий Mc1r, не объяснял, откуда взялась рыжая шерсть. Он не находится на X-хромосоме, и у большинства рыжих кошек не наблюдалось подобных мутаций Mc1r.

Это стало «генетической головоломкой», над которой ученые бились целых 60 лет. Теперь сразу две независимые группы исследователей обнаружили ген, который определяет рыжий, трёхцветный и черепаховый окрас животных.

Исследователи узнали, что ключевым фактором, оказывающим на это влияние, стало отсутствие фрагмента ДНК в той части генома, которая не кодирует белки.

Изучив 188 кошек учёные обнаружили, что данная мутация присутствует у всех рыжих особей, а всё дело кроется в гене Arhgap36, который расположен на X-хромосоме.

Обладателями редкого черепахового окраса чаще всего становятся самки, а вот среди рыжих кошек гораздо больше самцов

У самцов, имеющих только одну X-хромосому, мутация приводит к рыжему цвету. А вот самки, имеющие две X-хромосомы, могут иметь более разнообразную шерсть, например, трёхцветную или черепаховую. В редких случаях, когда обе X-хромосомы у самки имеют мутацию, у кошки получается однородный рыжий мех, как у самца.

Именно этот фактор объясняет, почему среди рыжих кошек больше самцов, а среди трёхцветных и черепаховых — больше самок.

“Никто ранее не знал, что Arhgap36 может влиять на окраску кожи или шерсти — он участвует во многих аспектах эмбрионального развития”, - рассказал генетик из Стэнфордского университета Грег Барш.

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Рыжие кошки глупее?

Среди владельцев кошек существует стереотип, что питомцы рыжего окраса якобы более глупые, чем особи других цветов этого вида. Рыжие кошки слывут своеобразными “блондинами” в своём сообществе. Однако учёные до сих пор не нашли доказательств этой теории.

Новость Телеграф

Так, например, вышеупомянутая мутация не оказывает негативного влияния на здоровье и когнитивные функции кошек. Хотя стоит признать, что ген Arhgap36, отвечающий за экспрессию оранжевого пигмента, может приводить к проблемам развития у других организмов. Однако у кошек сверхэкспрессия происходит только в меланоцитах, то есть пигментных клетках, заверили учёные.

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