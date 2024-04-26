Почему у кошки может быть сухой и теплый нос? Вот когда мокрый гораздо хуже

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Опубликовано: 26.04.2024 12:28 , Обновлено: 26.04.2024

Кошачьи носы такие милые, что так и просятся, чтобы их потрогали. Мы привыкли, что нос здоровой кошки должен быть холодным и влажным. Однако бывает, что это не всегда так. Что означает сухой нос у кошки и является ли это поводом для беспокойства?

Важный орган

Нужно знать, что нос кошки - это очень важный орган, а обоняние почти в десять раз сильнее человеческого. Здоровый кошачий нос - мягкий на ощупь и слегка влажный. Помните также, что он может меняться от влажного к сухому много раз в день, и это нормальное явление.

Нужно знать, что ваша кошка вполне способна самостоятельно ухаживать за всем своим телом, включая нос.

Однако ваша помощь будет неоценима в случае появления повреждений (струпьев, ссадин) - тогда может потребоваться аккуратное промывание этой части тела ватным тампоном, смоченным в теплой воде или специальном препарате.

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Что означает сухой нос у кошки?

Теплый и сухой нос часто вызывает беспокойство у человека, который сразу же подозревает, что его подопечный болен. Действительно, большинству кошек свойственны прохладные и слегка влажные носы. Однако есть особи, у которых сухие ноздри - не признак болезни, а норма.

Нос кошки может стать сухим из-за:

плохой вентиляции в квартире, сухого воздуха, например, в результате отопления и слишком высокой температуры.

перегрева - слишком долгое лежание на батарее отопления или нахождение на подоконнике под солнечными лучами. Нос кошки очень чувствителен к перепадам температуры.

Иногда, однако, чрезмерная сухость носа является признаком неблагополучия: лихорадки или обезвоживания. Однако важно помнить, что это лишь один из многих симптомов.

Если, помимо сухости, вы заметили, что поверхность носа шелушится, на ней появляются видимые трещины, а кошка вялая, у нее нет аппетита, меньше энергии, диарея, проблемы с дыханием или ее сопровождают другие тревожные симптомы, не стоит ждать - нужно обязательно отвести животное к ветеринару, который проведет соответствующее лечение.

Мокрый нос у кошки - более серьезная проблема?

Хотя обычно нас беспокоит сухой нос кошки, как это ни парадоксально, о более серьезной проблеме может свидетельствовать чрезмерно влажный нос. Влажный, холодный нос с выделениями - распространенный симптом инфекции - вирусной или бактериальной - верхних дыхательных путей.

Дополнительные симптомы включают:

затрудненное дыхание;

чихание;

насморк;

кашель;

слезящиеся и/или красные глаза.

Если вы заметили эти симптомы или просто видите, что ваш питомец долгое время трет лапой очень мокрый нос, проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы убедиться в этом.

Цвет носа

Носы у кошек бывают разных оттенков, в основном это зависит от их окраса. Наиболее распространены розовый, коричневый и черный. Иногда цвет носа кошки со временем меняется - появляются черные точки, обманчиво похожие на веснушки. Такое изменение цвета называется лентиго и является нормальным явлением - чаще всего оно встречается у рыжих и шиншилловых кошек.

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