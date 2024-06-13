Почему трехцветными рождаются в 99,9% случаев только кошки? Весь секрет в двух буквах

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Опубликовано: 13.06.2024 15:10 , Обновлено: 13.06.2024

Наверняка вы слышали, что трехцветными бывают только кошки. И это почти правда. Коты рождаются с таким пестрым окрасом невероятно редко, буквально в 0,1% случаев. С чем же это связано?

Половые хромосомы

Ответ кроется в ДНК животных. Дело в том, что у кошек цвет шерсти тесно связан с полом. Другими словами, гены, отвечающие за окраску шерсти, находятся в ее половых хромосомах (за исключением гена белого окраса, который не зависит от половых хромосом).

Как и люди, наши пушистые спутники имеют две половые хромосомы: XX у самок и XY у самцов. Однако генетический код, отвечающий за черный или оранжевый цвет их шерсти, находится в Х-хромосоме.

Как правило, у котов выражен только один из этих окрасов (помимо белого, если выражен несущий его ген). Самки же могут быть обоих цветов (и рыжего, и черного одновременно), поскольку у них две Х-хромосомы.

[info_b] Это произойдет в том случае, если кошка, например, получила Х-хромосому от своей матери, которая кодирует черную шерсть и Х-хромосому от отца, которая кодирует оранжевую шерсть. [/info_b]

Таким образом, феномен трехцветной кошки возникает, когда у кошки экспрессируются все гены окраса: два цвета Х-хромосом плюс независимый белый окрас.

Почти все хозяева допускают эту ошибку. Куда нельзя ставить миску с водой для кошки?

Когда коты могут родится трехцветными?

Коты с таким окрасом встречаются очень редко. Такие случаи называют синдромом Клайнфельтера или химеризмом. Если кот трехцветный, значит, его генетический набор XXY вместо обычного XY. Бонусную X-хромосому он мог унаследовать от отца или матери. Это происходит, когда пара эмбрионов сливается на очень раннем этапе развития, в результате чего образуются два разных набора ДНК.

[info_b]Кстати, 95% вероятность, что такой кот будет бесплодным и не даст потомства. В целом, животные с синдромом Клайнфельтера имеют серьезные проблемы со здоровьем, которые мешают их развитию. [/info_b]

Трехцветные коты — это невероятная редкость, поэтому в некоторых странах такие животные считаются символом удачи.

Ранее Telegraf.news писал, что в мире, полном загадок, любовь кошек к коробкам занимает почётное место. Загадка Сфинкса меркнет перед видом вальяжного Барсика, с наслаждением дремлющего в коробке из-под новой кофеварки. Казалось бы, что может быть привлекательного в этом невзрачном картонном пристанище? Но не спешите с выводами – у пушистых мурлык есть на то свои кошачьи причины.

Не выбрасывайте коробки! Вы не поверите, зачем они нужны вашей кошке на самом деле