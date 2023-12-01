Почему презервативы продают по 3, 6 и 12 штук? И причем тут солдаты?

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Опубликовано: 01.12.2023 11:53 , Обновлено: 01.12.2023

Они бывают разной формы, размера, цвета и даже вкуса. Военные используют эти изделия для защиты от песка и влажности, а бедуины носят в них воду. Они помогли справиться с эпидемиями опасных заболеваний и продолжают оставаться одними из самых востребованных способов защиты от половых инфекций и нежелательной беременности. Узнали, когда и как появились презервативы и почему их продают в определенном количестве.

Краткая история презервативов

Никто не может назвать точную дату изобретения первого презерватива. По словам историка медицины Верна Буллоу, история этих изделий «затеряна в мифах древности».

Часть ученых-историков утверждает, что презервативы были известны еще в 1000 году до н.э, другие говорят, что они появились в Персии в X веке.

Самые ранние презервативы, сохранившиеся до наших дней, были изготовлены из кишок животных — овец, коз или телят. Позднее появились изделия из промасленного шелка, льна, тонкой кожи и рыбьего пузыря. У всех у них были существенные недостатки: большая толщина, заметные швы и хрупкость.

Изначально презервативы применяли как способ предохранения от беременности, и лишь в XVI веке итальянский врач Габриэле Фаллоппио стал рекомендовать использовать их для защиты от венерических заболеваний.

Презервативы, изготовленные из кишок животных, использовали до середины 1800-х годов. Они по-прежнему были неудобными, к тому же ассоциировались с домами терпимости.

В середине XIX века появились первые презервативы, сделанные из резины. Они были со швом и довольно дорого стоили, но зато их можно было использовать повторно после стирки. И только в конце появился более презерватив, близкий современному — тонкий и бесшовный.

В 1930-х годах появилась латексная резина и изделия для защиты от венерических заболеваний и беременности стали намного тоньше, надежнее и дешевле.

А в 2006 году появились презервативы из полиуретана, безопасные для людей с аллергией на латекс.

[info_b]В мире ежегодно продают от 6 до 9 млрд презервативов, которые, по мнению экспертов, помогают значительно снизить количество новых случаев заболеваний ВИЧ. ВОЗ называет вирус иммунодефицита человека одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения.[/info_b]

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Почему презервативы продают в упаковках по 3,6 или 12 штук?

Действительно, чаще всего в продаже можно встретить эти изделия в упаковках по 3,6,12 штук, но есть бренды, которые продают презервативы и по 18, 30, 48 и даже 60 единиц.

По одной из теорий стандарт упаковок с тремя презервативами берет свое начало со времен Второй мировой войны. Солдаты получали увольнительные на два дня и им выдавали по презервативу на день и еще один — на всякий случай.

Шутники же объясняют наличие упаковок с 3, 6 или 12 презервативами физическими возможностями потребителей:

3 штуки — для старшеклассников: один для пятницы, один для субботы, один для воскресенья;

6 штук — для студентов: два для пятницы, два для субботы, два для воскресенья;

12 штук —для семейных: по одному на каждый месяц.

Если говорить серьезно, причин, почему презервативы продают в определенном количестве, несколько. Во-первых, для жителей многих стран они стоят довольно дорого. Производители, чтобы быстрее продать товар и получить прибыль, предлагают презервативы небольшими партиями — по 3 или 6 штук. Их стоимость не сильно ударит по кошельку покупателя.

Во-вторых, 3 или 6 презервативов — это оптимальное количество для большинства потребителей. Упаковки с тремя штуками хватит на одно свидание, 6 штук — на неделю.

Для особо активных или предусмотрительных покупателей есть упаковки на 12, 18 и 30 презервативов — примерно на 2, 3 недели и месяц.

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