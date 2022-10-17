Эта диета неожиданно улучшает сексуальные способности мужчин и женщин. И что же есть на ужин?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.10.2022 16:10 , Обновлено: 29.06.2024

Общеизвестно, что на сексуальную активность людей влияет множество факторов. Большое значение в этом плане имеют не только физические упражнения, но и ежедневный рацион. Одна из диет — как показывают исследования — может оказать особенно положительное влияние на интимную сферу жизни.

До сих пор многие думали, что для здоровья и жизненных сил в сексуальной сфере необходимо есть мясо. Поверьте, ничто не может быть дальше от истины, что подтверждается исследованиями.

Как оказалось, именно веганская диета чрезвычайно положительно влияет на сексуальную активность. Что интересно, не только среди женщин, но и мужчин. Это подтвердило исследование, проведенное на группе из пяти тысяч пользователей Veggly — приложения для знакомств для вегетарианцев и веганов.

Пользователей попросили пройти опросы, которые показали, что 59% женщин и 71% мужчин обнаружили, что их сексуальная активность увеличилась после перехода на растительную диету.

«Это отличная причина отказаться от продуктов животного происхождения», — подытожил исследование Алекс Фелипелли, основатель приложения Veggly.

Естественно, результаты опроса пользователей приложения для вегетарианцев совсем не убедительны. Но оказалось, что исследование влияния растительной диеты на сексуальную активность также проводил уролог — доктор Аарон Шпиц. Его эксперимент состоял из ночного наблюдения за добровольцами, вызвавшимися участвовать в исследовании, с помощью специальных устройств для измерения окружности и длины полового члена.

Каждый из мужчин был обследован дважды. В первый раз после того, как он съедал мясную пищу на ужин, во второй раз - веганскую еду. Как оказалось - после более легкой, растительной еды эрекция у участников исследования держалась гораздо дольше.

Ранее Телеграф сообщил, что 8 ноября стало известно, что в минский суд направили уголовное дело в отношении пары, которая в июле решила заняться сексом прямо на одной из улиц столицы.

Новость Телеграф