Крупнейшая сеть строительных гиперов в Беларуси стала продавать секс-игрушки. Что???

Опубликовано: 25.05.2023 14:45 , Обновлено: 25.05.2023

На сайте строительного магазина «ОМА» появился новый раздел с товарами для взрослых, о чем посетителя сразу предупреждает всплывающий банер с вопросом, исполнилось ли вам 18 лет.

Если вы уже совершеннолетний, то нажав клавишу «Да» вам откроется раздел сайта (впрочем, ничто не мешает и посетителю младшего возраста нажать эту кнопку).

В свою очередь там есть еще четыре подраздела: интимная косметика, секс-игрушки, аксессуары для интимных игр и презервативы и лубриканты.

Ассортимент большой, а цены на товар варьируются от 9,20 до 145,6 рубля. Купить понравившуюся вещь можно и в рассрочку.