Почему пицца круглая, а коробка квадратная? Оказывается, дело не в удобстве

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Опубликовано: 13.02.2024 10:26 , Обновлено: 13.02.2024

Пицца - одно из самых популярных блюд практически во всем мире. Казалось бы, логично, что раз она круглая, то и картонные коробки должны быть такой же формы. Однако в реальности это не так. Почему же?

Почему пицца круглая?

Если вы сами готовите пиццу дома, вы можете придать ей любую форму. Но если вы заказываете ее в ресторане, она обычно круглая. Почему?

Итальянцы считали, что приготовление еды должно быть быстрым и легким. Они разминают тесто в руках, растягивают его и не раскатывают, поэтому придать ему круглую форму гораздо проще и занимает меньше времени.

Разделение пиццы также важно. Так ее легче разрезать на равные части, чем если бы она была квадратной.

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Почему тогда коробки для пиццы квадратные?

Интернет пестрит теориями о том, почему коробки для пиццы имеют именно такую форму. Однако ответ очень прост. В данном случае большое значение имеет экономичность.

Дело в том, что квадратная коробка обходится дешевле, чем круглая, поскольку для ее изготовления требуется один кусок картона, а не несколько, как в случае с овальной формой.

Немаловажен и тот факт, что квадратные коробки легче транспортировать и они занимают меньше места в разложенном виде. Кроме того, их проще собирать сотрудникам пиццерии.

На канале FactBuddy21 в TikTok показали, что в прошлом некоторые пиццерии предпринимали попытки создать круглую коробку, но они не увенчались успехом.

Так, в 2004 году человек по имени Джон Харви изобрел круглую коробку для пиццы под названием Presseal, которая, по его мнению, задерживала жир лучше, чем обычные коробки, и не давала пицце скользить. Но найти производителей, которые рассматривали бы этот продукт как решение, а не просто трюк, оказалось проблематично.

В 2010 году компания Apple подала заявку на патент тонкого круглого контейнера для пиццы, предназначенного для персональных пирогов и имеющего восемь вентиляционных отверстий для выхода влаги. Несмотря на то, что патент до сих пор не опубликован, его используют сотрудники Apple, чтобы донести пиццу из фуд-корта до своего рабочего места и не испачкаться, пишет Realsimple.

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