Почему нельзя мыть кошек? Ветеринар назвала только 4 исключения

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Опубликовано: 12.02.2025 11:06 , Обновлено: 13.02.2025

Иногда владельцы кошек, особенно тех, которые находятся на свободном выгуле, принимают решение помыть своих питомцев. Шерсть животных может выглядеть грязной, а иногда и вовсе кишит блохами. Но многие эксперты призывают избегать этого действия, заверяя, что этим можно только навредить питомцу. Журналистка Telegraf.news спросила у ветеринара Владиславы Шеремет, когда можно помыть кошку, и узнала, почему такой процедуре животное иной раз лучше не подвергать.

[info_b]Владислава Шеремет - ветврач в ветеринарном центре “Друг” в Минске.[/info_b]

Как отметила специалист, кошка — очень чистоплотное животное, и совершенно неважно, живет она в квартире или на улице. Эти животные отлично ухаживают за своей шерстью самостоятельно и не нуждаются в специальном мытье. Но иногда все же решение помыть кошку может быть оправданным.

Когда кошку можно помыть?

Один из вариантов, когда кошку следует помыть, это когда животное в силу своего любопытства выпачкалось в какой-нибудь жирный раствор, краску, либо бульон. Тогда питомца можно искупать с использованием зоошампуня.

“Человеческие шампуни для питомцев лучше не использовать, ведь у людей и кошек совершенно разная структура волос и рН кожи. Если мыть кошку обычным шампунем, содержащим большое количество ПАВ, кожа и шерсть будут сильно пересушиваться, что неблагоприятно скажется на здоровье питомца”, - объяснила ветеринар.

Еще одно исключение составляют различные дерматологические проблемы: дерматомикозы, аллергические дерматиты и прочие заболевания кожи. Такому животному мытье с различным интервалом может назначить врач. При подобных кожных проблемах, как правило, используются шампуни с хлоргексидином, кетоконазолом или бетаметазоном.

“Еще одним исключением являются сфинксы – мытье этих животных является особенностью породы. Кожа сфинксов нуждается в постоянном уходе, её нужно регулярно очищать, чтобы избежать проблем и воспалений. У сфинксов много желез, которые выделяют смазку для защиты кожи животного”, - рассказала Владислава Шеремет.

По её словам, чтобы удалять коричневый налет с кожи сфинкса, необходимо мыть питомца 1-2 раза в месяц.

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Нужно ли мыть кошку при поражении блохами?

Ещё одним частым поводом для мытья кошки выступает поражение животного блохами. Многие владельцы полагают, что избавить питомца от этих паразитов можно, помыв его со специальным шампунем от блох. Однако, по мнению эксперта, такое действие не будет эффективным и только станет причиной большого и ненужного стресса.

“Противоблошиные шампуни работают плохо. Они действуют очень короткий промежуток времени. В моменте это уменьшает присутствие блох на кошке, но потом, спустя дней 5, паразиты снова появятся, и обработку придётся повторять снова. Это энергозатратно и неэффективно. Лучше использовать комплексные препараты: капли или спреи”, - объяснила Владислава Шеремет.

По мнению эксперта, применение противоблошиных шампуней уместно только тогда, когда речь идёт о маленьких котятах, на которых в силу маленького возраста (например, котёнок весит около 200 грамм) невозможно применить капли. В таком случае шампунь поможет на время уменьшить количество блох на животном. Далее, когда котёнок подрастёт, для окончательного избавления от блох всё равно нужно будет применить капли на холку.

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